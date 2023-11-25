عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مبادرة منتدى شباب العالم رسالة قوية لنبذ الحروب ونشر السلام

قال سعيد شحاته أمين عام التنظيم بحزب مصر بلدي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة منتدى شباب العالم (شباب من أجل إحياء الإنسانية )هي رسالة قوية لنبذ الحروب ونشر السلام والحفاظ علي قيم الإنسانية.

وأضاف "شحاته"، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط،أن هذة المبادرة هي فرصة جيدة لوقف استهداف المدنيين في مناطق النزاعات علي أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الدين، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي في وقت كثر فيه استهداف المدنيين وعدم احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذى يدعو إلي وقفة حقيقية لنشر ثقافة السلام ونبذ الحروب للحفاظ علي الأمن والسلم الدوليين.

وأشار إلى أن المبادرة تؤكد أن منتدى شباب العالم،يعيش الفواجع التي يعايشها المدنيين في مختلف مناطق النزاعات والحروب، وعلى رأسها في قطاع غزة، الذي راح أكثر من 15 ألف شخص مدني خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

وكانت قد أعلنت إدارة منتدي شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، وذلك انطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدي شباب العالم، في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات

كما دعا منتدي شباب العالم كافة نشطاء ومؤثري العالم الحريصين علي نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

وايضا تأتي هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.