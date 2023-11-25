السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حملة مواطن" تشيد بمبادرة منتدى شباب العالم.. وتؤكد: آن للإنسانية أن تسود

حملة مواطن لدعم مصر
حملة مواطن لدعم مصر

أشادت حملة مواطن لدعم مصر، بمبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" التي أطلقها منتدى شباب العالم، من أجل الدعوة لإحلال السلام، ونبذ العنف ووقف الحروب، مؤكدة أن مصر دائمًا سابقة بمد يد السلام والدعوة إلى إعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على الأرواح والحقوق مهما كان اختلاف صاحب الحق في لونه أو عقيدته، وأنه آن الآوان لتسود الإنسانية.

وأوضحت حملة مواطن، في بيان لها، أن ما يشهده العالم من حروب واعتداءات على كل القيم الإنسانية، ما هو إلا غياب للضمائر وسعي لتدمير المجتمعات من قبل بائعي السلاح الذين يزرعون الفتنة، ويعملون على إشعالها لإطالة أمد الحروب، وتحقيق أعلى مكاسب من الربح.

 تحقيق السلام العالمي العادل

وأكدت الحملة، أن الصراعات الدائرة في المنطقة آن لها أن تزول، وأن يُعم السلام، مشيرة إلى أن هذا لن يحدث إلا بجهود عظيمة وسياسة حكيمة تعبر عن القوة والاستعداد والحلول وطرق تنفيذها وتحقيقها على الأرض، ولعل الدور المصري في القضية الفلسطينية خير معبر عن ذلك.

ودعت "حملة مواطن" قادة العالم للاستماع إلى مصر والاصطفاف خلفها؛ لأنها الحل والقوة والحكمة، وإذا أراد الجميع السلام ونبذ العنف وإعلاء قيم التسامح؛ فعليه بالاستماع للقيادة المصرية التي طالما أكدت مرارًا وتكرارًا على تحقيق السلام العالمي العادل.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية". 

ودعا منتدى شباب العالم فى بيان له اليوم، كل نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

تأتى هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

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