الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تشارك في مائدة مستديرة ببرلمان الشباب الأوراسي لدعم القضية الفلسطينية

مائدة مستديرة ببرلمان
مائدة مستديرة ببرلمان الشباب الأوراسي لدعم القضية الفلسطينية

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المائدة المستديرة التي عقدها برلمان الشباب الأوراسي IPC، حول تطورات الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي الأخير على فلسطين، بحضور 15 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية، والتي عقدت بناءً على طلب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

وأشار النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، خلال كلمته بالمائدة المستديرة،  إلى الخلفية التاريخية للصراع العربي الإسرائيلي وصولًا إلى الأحداث الأخيرة، موضحًا دور مصر عبر العصور، وخصوصًا في الأزمة الأخيرة، والموقف الحالي من وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات وتبادل الرهائن وعلاج المصابين الفلسطينيين، كما تطرق إلى دور المجتمع الدولي.

وأعلن الحضور تضامنهم مع الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وأن تقوم الأمم المتحدة بإقرار الدولة الفلسطينية، وكذلك أن يقوم المجتمع الدولي بدوره لوقف دائم لإطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين الأبرياء.

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تنسيقية شباب الأحزاب: القرارات الأممية بشأن حل الدولتين لم تطبق حتى الآن

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"إنزل.. شارك".. وفد "تنسيقية الشباب" يشارك فى مؤتمر اتحاد الناشرين المصريين

 

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المائدة المستديرة فلسطين العدوان الإسرائيلى الازمة الفلسطينية مجلس الشيوخ

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