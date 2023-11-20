الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إنزل.. شارك".. وفد "تنسيقية الشباب" يشارك فى مؤتمر اتحاد الناشرين المصريين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات المؤتمر الذي نظمه اتحاد الناشرين المصريين، في إطار مبادرة «إنزل.. شارك»، وذلك بمقر الاتحاد. 

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حث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة

جاءت مشاركة وفد التنسيقية في إطار اللقاءات التي تعقدها لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024، وكذلك الاستماع لرؤى وطرح الفئات المختلفة، لصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة التحديات القائمة والتغلب عليها.

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انطلاق صالون "تنسيقية الشباب" لمناقشة آليات وقف العدوان على غزة (فيديو)

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فريدة الشوباشي: لقاء الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تناول أهمية المشاركة في الانتخابات

الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى والأرثوذكس

شارك في اللقاء سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والفنان محمد أبوداود، د. مجدي عاشور، أمين عام الفتوى ومستشار وزارة التضامن، الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى والأرثوذكس، المهندس محمد عبدالرازق، عضو اتحاد الناشرين، ومنسق عام المؤتمر صبحى خميس مدير عام الاتحاد، وجمع غفير من الناشرين المصريين. 

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ضم وفد التنسيقية النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أعضاء التنسيقية، الدكتور رامي عبدالباقي، عضو اتحاد الكتاب، أحمد مبارك، داليا فكري، أحمد خالد.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المصريين انزل شارك انتخابات الرئاسة لعام 2024

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