الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق صالون "تنسيقية الشباب" لمناقشة آليات وقف العدوان على غزة (فيديو)

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، تحت عنوان «مع استمرار التصعيد.. سبل وآليات وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين». 

يناقش الصالون عددًا من المحاور حول مرور شهر على أحداث 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي، والجهود المصرية في سبيل عمل هدنة ووقف العدوان، ومستقبل القضية الفلسطينية في ظل ما يحدث، ومستقبل قطاع غزة، والجهود الفلسطينية لوحدة الصف رغم الأزمة، بالإضافة إلى الصمت الدولي ودعم إسرائيل على حساب قضية حقوقية، وملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية دوليًا. 

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"تنسيقية الشباب" تلتقى حزب الجيل ونقابتي مهن ضمن صياغة برنامج انتخابي لمرشحي الرئاسة

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اليوم.. صالون التنسيقية يُناقش "سبل وقف العدوان الإسرائيلى على فلسطين"


يدير الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، الكاتب والمحلل عبدالمهدي مطاوع- مدير منتدي الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والنائب أحمد مقلد- أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي صلاح مغاوري- نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين العدوان الإسرائيلى فلسطين المحاور القضية الفلسطينية

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