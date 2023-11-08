الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تنسيقية الشباب" تلتقى حزب الجيل ونقابتي مهن ضمن صياغة برنامج انتخابي لمرشحي الرئاسة

وفد التنسيقية يلتقى
وفد التنسيقية يلتقى حزب الجيل ونقابتي مهن

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بحزب الجيل الديمقراطي، ونقابتي المهن التعليمية والتجاريين، ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم ٢٠٢٤-٢٠٣٠، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

مرور شهر على أحداث 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي

وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، في السابعة مساء اليوم، تحت عنوان «مع استمرار التصعيد.. سبل وآليات وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين».

ويناقش الصالون، عددًا من المحاور حول مرور شهر على أحداث 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي، والجهود المصرية في سبيل عمل هدنة ووقف العدوان، ومستقبل القضية الفلسطينية في ظل ما يحدث، ومستقبل قطاع غزة، والجهود الفلسطينية لوحدة الصف رغم الأزمة، بالإضافة إلى الصمت الدولي ودعم إسرائيل على حساب قضية حقوقية، وملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية دوليًا.

يدير الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، الكاتب والمحلل عبد المهدي مطاوع - مدير منتدي الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والنائب أحمد مقلد - أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي صلاح مغاوري - نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفد التنسيقية يلتقى حزب الجيل ونقابتي مهن

وفد التنسيقية يلتقى حزب الجيل ونقابتي مهن
وفد التنسيقية يلتقى حزب الجيل ونقابتي مهن
وفد التنسيقية يلتقى حزب الجيل ونقابتي مهن
وفد التنسيقية يلتقى حزب الجيل ونقابتي مهن
تنسيقية شباب الأحزاب حزب الجيل المهن التعليمية التجاريين الانتخابات الرئاسية الاستحقاقات الانتخابية

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