الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«التنسيقية» تشارك في ندوة مصر والقضية الفلسطينية بمكتبة الإسكندرية

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة "مصر والقضية الفلسطينية"، بمكتبة الإسكندرية، وذلك بدعوة من المكتبة لإبراز دور الدولة المصرية في القضية الفلسطينية.

وأدانت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمتها، ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة، كما أشادت بدور الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة الراهنة المتعلقة بأمن مصر القومي، مؤكدة على تأييد ودعم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للقيادة السياسية في كل ما تراه مناسبا للحفاظ على مصر وأمنها القومي.

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من جانبه، تحدث الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، عن دور المكتبة الثقافي والتوعوي في القصايا للمختلفة وبالأخص القضية الفلسطينية.

وأشار اللواء محمد إبراهيم، وكيل أول جهاز المخابرات العامة السابق، إلى دور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية، وتاريخ الحروب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، وأبرز الفروقات بين الحروب السابقة والحرب القائمة وقراءة للواقع ومتطلبات المرحلة القادمة.

وضم وفد التنسيقية كلًا من؛ النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أعضاء التنسيقية شيماء عبدالرسول، إسلام الجندي، فاطمة عبد الناصر، أحمد سمير، عبدالرحمن هشام، معتز عبدالله، عبد العزيز الشناوي، لبنى خليفة، محمد محرم، سيف ذو الغفار.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين القضية الفلسطينية الإسكندرية النائبة نشوي الشريف المدنيين غزة

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