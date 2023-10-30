الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق صالون “تنسيقية الشباب” حول التضليل الغربى للقضية الفلسطينية (فيديو)

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

بدأت منذ قليل،  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا تحت عنوان "الإعلام والقضية الفلسطينية.. ما بين تضليل الإعلام الغربي وحجب الحقيقة على منصات التواصل".

ويناقش الصالون، كيفية تعامل الإعلام الغربي ومواقع التواصل الاجتماعي مع القضية الفلسطينية، والتضييق في النشر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، كذلك وصم بعض من ينشرون الحقيقية بأنهم إرهابيون، والحد من  انتشار الفيديوهات، وعدم  السماح بأي منشور يحتوي على كلمة فلسطين عبر منصة الفيسبوك. 

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تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول مشاركة الشباب فى العملية الانتخابية

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وفد "تنسيقية الأحزاب" يبحث مع "يونيسف" تدهور الأوضاع الإنسانية فى غزة

يدير الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الاعلام القضية الفلسطينية الإعلام الغربي التواصل الاجتماعي

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