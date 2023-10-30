انطلاق صالون “تنسيقية الشباب” حول التضليل الغربى للقضية الفلسطينية (فيديو)

بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا تحت عنوان "الإعلام والقضية الفلسطينية.. ما بين تضليل الإعلام الغربي وحجب الحقيقة على منصات التواصل".

ويناقش الصالون، كيفية تعامل الإعلام الغربي ومواقع التواصل الاجتماعي مع القضية الفلسطينية، والتضييق في النشر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، كذلك وصم بعض من ينشرون الحقيقية بأنهم إرهابيون، والحد من انتشار الفيديوهات، وعدم السماح بأي منشور يحتوي على كلمة فلسطين عبر منصة الفيسبوك.

يدير الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار.