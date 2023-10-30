الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية عن قانون"القومى للطفولة والأمومة": يتوافق مع استراتيجية حقوق الإنسان

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدًا أن مشروع القانون يتوافق والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة  مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من  النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

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وأكد النائب خالد بدوي، أنه يجب التمعن وقراءة وتفنيد مواد الدستور المصري لتخريج مشروعات وتشريعات تُحدث سيولة تشريعية تساهم في حل الأزمات والمشكلات المجتمعية المختلفة. 

وأوضح "بدوي" أنه في ضوء الالتزام الدستوري بالمادة (214) ضرورة أن يتضمن القانون ضمانات استقلال وحياد أعضاء المجالس القومية المستقلة، والتي منها المجلس القومى للطفولة والأمومة، كما أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بحقوق الطفل، باستقلالية المجالس القومية المختلفة.

وأكد أن مشروع القانون يصحح المسار ويتفق مع الدستور، وينص علي أن يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة لرئيس الجمهورية.

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