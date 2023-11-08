الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. صالون التنسيقية يُناقش "سبل وقف العدوان الإسرائيلى على فلسطين"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان «مع استمرار التصعيد.. سبل وآليات وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين».

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مجموعة السبع: يجب منع حدوث مزيد من التصعيد في قطاع غزة

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من المستفيدين اقتصاديًا من حرب إسرائيل على قطاع غزة؟

 

ويناقش الصالون عدداً من المحاور حول مرور شهر على أحداث 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي، والجهود المصرية في سبيل عمل هدنة ووقف العدوان، ومستقبل القضية الفلسطينية في ظل ما يحدث، ومستقبل قطاع غزة، والجهود الفلسطينية لوحدة الصف رغم الأزمة، بالإضافة إلى الصمت الدولي ودعم إسرائيل على حساب قضية حقوقية، وملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية دولياً.

يدير الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، الكاتب والمحلل عبد المهدي مطاوع مدير منتدي الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والنائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

80 % من المساعدات لقطاع غزة مصرية 


وقال النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الموقف الرسمي في القضية الفلسطينية، واضح وثابت، منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر 2023، موضحا أن مصر متمسكة بمسألة حل الدولتين وكذلك كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة. 
وأضاف، خلال مشاركته في صالون نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "الانتخابات الرئاسية والحرب في فلسطين.. تحديات جديدة للمجتمع المدني"، أن مصر ترفض وبشدة مسألة التهجير التي يريدها الجانب الإسرائيلي بالنسبة للفلسطينيين، لأن فيها إجهاض للقضية الفلسطينية.


وأكد أن مصر تعمل وبشدة على وقف كل الأعمال العدوانية على الشعب الفلسطيني الأعزل، مشير إلى أن المجتمع المدني، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في خلال 24 ساعة، قافلة محملة بـ108 قاطرات محملة بآلاف الأطنان من المساعدات.


وأوضح أن القافلة انطلقت فور تعليمات الرئيس السيسي، وأنه كانت هناك صعوبات من الجانب الإسرائيلي وتعنت في إدخالها، إلا أنها نجحت في الدخول رغم كل الصعوبات.  


وأكد أن مصر أسهمت بأكثر من 70% أو 80% من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة، بعد الضغط على الجانب الأمريكي لإدخال المساعدات. 


وأدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، وعبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، خبير النظم الانتخابية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين العدوان الإسرائيلى 7 أكتوبر قطاع غزة الجهود الفلسطينية

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