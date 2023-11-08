الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجموعة السبع: يجب منع حدوث مزيد من التصعيد فى قطاع غزة

مجموعة السبع
مجموعة السبع

أعربت مجموعة السبع عن تعاطفها مع الضحايا من المدنيين داخل قطاع غزة، مؤكدة على ضرورة حل الدولتين من أجل سلام عادل ودائم في المنطقة، واتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة الراهنة.

هدنة مؤقتة

وأكدت مجموعة السبع، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، الاتفاق على دعم هدنة مؤقتة لتسهيل المساعدات إلى غزة، مؤكدة أنه يجب منع حدوث مزيد من التصعيد في الصراع بقطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعا بعيد وصوله إلى العاصمة اليابانية من جولة شرق أوسطية، المجموعة للتحدث بـ"صوت واضح" فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل و"حماس".

وكان وزير الخارجية الياباني، يوكو كاميواكا، شدد ليل الثلاثاء على حاجة نظرائه في مجموعة الدول الصناعية على "دعوة الدول المعنية لإجراء هدنات إنسانية وضمان الإغاثة، وهو شرط مسبق لمساعدة إنسانية كافية ومتواصلة".

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