"المركز المصري للفكر" يطالب بإنشاء مستشفيات ميدانية داخل قطاع غزة

قدم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الورقة البحثية، لمناشدة مصر بضرورة القيام بدعوة إلى مؤتمر لإقرار التسوية السياسية لإنهاء الصراع، وفقاً لفضائية القاهرة الإخبارية.

وكشفت الورقة البحثية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والتي عرضتها القاهرة الإخبارية، المطالبة بتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حتى تفرز قيادات مستقبلية، فضلاً عن تشكيل قوات أمن فلسطينية وطنية لإقرار الأمن في القطاع ويمكن الإسهام في تدريبها ورفع كفاءتها من خلال مصر ودول عربية وأجنبية.

وطالبت الورقة البحثية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بالعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية داخل القطاع لحين إعادة إعمار ما تم هدمه من مستشفيات