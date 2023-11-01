الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"ماذا تريد من الرئيس؟".. وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقى أعضاء "إرادة جيل"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة مقر حزب إرادة جيل، والتقى الوفد مع رئيس الحزب النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية وذلك تحت عنوان "ماذا تريد من الرئيس القادم؟".

وشهد اللقاء من قيادات الحزب النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل والنائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب والكاتب الصحفي محمود نفادى، نائب رئيس حزب إرادة جيل ورجب حميدة، نائب رئيس حزب إرادة جيل.

شارك في اللقاء ماجد السيد، نائب رئيس الحزب واللواء محسن الفحام، عضو الهيئة العليا للحزب وأحمد نصار، أمين شباب الحزب والدكتور محمد غنيم وحسام الجمل ومحمد رءوف ومحمود حافظ وحسن عدلى ومحمد سليم.

وضم وفد التنسيقية كلًا من أكمل نجاتى ومحمد السباعى ومحمد فريد ومارك مجدى ومحمد سيف وعماد رءوف ونيفين إسكندر.

وأشاد النائب تيسير مطر، بأداء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الساحة السياسية وداخل مجلسى النواب والشيوخ، لتنال تقدير واحترام الشعب المصرى.

وأكد النائب تيسير مطر، أنه يعلم حجم المسئولية والحمل ثقيل الذي يتحمله الرئيس القادم، مطالبًا بوضع الصناعة والزراعة وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات على رأس أولوياته.

وأشاد أعضاء التنسيقية بفاعلية حزب إرادة جيل ومواقفه الداعمة لقضايا الوطن.

ودعا الكاتب الصحفى محمود نفادى، نائب رئيس حزب إرادة جيل أن يسعى الرئيس القادم إلى تحقيق جودة الحياة للمصريين وسعادتهم وبيئة نظيفة ووقف الاقتراض الخارجى وعودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب واختيار الرجل المناسب فى المكان المناسب.

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