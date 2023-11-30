الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 31 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا،، باستمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وقال اللواء أحمد السايس رئئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز قامت تحت إشراف أسامة سيبويه نائب رئيس المركز، برصد وإزالة 3 حالات أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، بحى غرب المدينة، وذلك بحضور رئيس الحي ومدير التنظيم ومسيول عمليات الوحدة، وعلى الفور تم إزالة المخالفة والتحفظ على المواد المستخدمة فالبناء، كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروي دروة، برئاسة علي حسن رئيس القرية، من إزالة بناء مخالف بدون ترخيص بقرية دروة، وإزالة وفك شدة خشبية وتم التحفظ على الأخشاب المستخدمة فأعمال الشدة الخشبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية كما تم رصد حالة أعمال بناء مخالف بقرية ابشادات برئاسة أشرف سطوحي رئيس القرية وبرفقته عدد من الجهات المعنية، وتم إزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتمكن محمد عبدالغني نائب رئيس المدينة، من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالدور السادس علوي بجوار النادي الرياضي بحىي شمال٢، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

وأضاف عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، أنه تم تنفيذ 13 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف حيث قام يسري محمد عبد المجيد نائب رئيس المركز ومحمد عيد رئيس حي غرب وإدارة الازالات بإزالة حالتين بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بحوض واصف علي مساحة 14 سهمًا، كما قام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة 9 حالات تعدٍ بالبناء المخالف وبناء على ارض زراعية بدائرة الوحدة وتم التحفظ على 2 خلاطة وبعض مواد البناء وتمكن عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج وقسم الإزالات والتنظيم من إزالة حالتين تعدى فى المهد على أرض زراعية بقرية ابو جرج وقريه صفط على مساحة 2 قيراط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغه شمال المحافظة، ما تم اليوم بحملة إزالة التعديات حيث نفذت الوحدة المحلية بقرية ابا وقرية طنبدى حملة ازالة تحت اشراف حسن محمد نائب رئيس المركز وبحضور سعد فخري رئيس قريه طنبدي وعبدالمنعم صابر رئيس قريه ابا، أسفرت عن إزالة وإيقاف عدد  8 حالات تعدٍ على ألارض الزراعيه فى المهد بمساحه 1550 متر تقريبا بوحده ابا وحده طنبدي وبحضور مديري التنظيم والازاله بقريه ابا وطنبدي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأعلن اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قريتى نزلة حسين والبرجايه تمكنا اليوم من رصد وتنفيذ 4 حالات تعدٍ إيقاف أعمال بناء مخالف حفر أساس بمساحة 4 قراريط بواقع 2.5 قيراط فى نزلة حسين و1.5 قيراط فى البرجايه فى المهد وتم التعامل الفوري وردم الحفر والتحفظ على المواد المستخدمة في البناء وتم عمل محاضر للمتعدين لاتخاذ الإجراء القانوني ذلك بمتابعة نواب رئيس المدينة ورؤساء المجالس القروية.

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مراكز المنيا اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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