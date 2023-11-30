غرفة السياحة والسفر: دعم السيسي واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية

عقدت لجنة السياحة بالبحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا موسعا بحضور محمد حسين راجح رئيس اللجنة، وقيادات حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، وأبو المجد على نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والاثار بمجلس النواب، وذلك لبحث الاستعدادات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في لجان محافظة البحر الأحمر، والتي يبلغ عددها 82 لجنة و7 لجان عامة، تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري في التصويت وتعقد الانتخابات بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وأكد أبو المجد على نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، علي مساندة القطاع السياحي بالبحر الأحمر للمرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية والانجازات خاص في قطاع السياحة والطرق الذي شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف أبو المجد في تصريحاته خلال اللقاء، أن العاملين بالقطاع السياحي يدعمون السيسي بكل قوة لما لمسوه من خدمات مباشرة وغير مباشرة من خلال المشروعات الكبري التي تمت علي أرض الوطن، وحفاظا على الاستقرار الذي تنعم به مصر والأمن والأمان الذي انعكس بالايجاب على دفع عجلة التنمية السياحية، لافتًا إلى أن قطاع السياحي شهد طفرة تنموية في عهد الرئيس السيسي.

وتابع نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال فترة حكمة السابقة كانت خير دليل علي قدرة الرئيس السيسي وعزمة علي مواجهة المشكلات بحلول جذرية، من خلال تطوير الطرق ورفع كفاءة المطارات والبنية التحتية والتسهيلات في المشروعات السياحية أفادت الاستثمار السياحي وجذب أسواق سياحية جديدة ووضعت المدن السياحية المصرية في مصاف الوجهات العالمية لسياح العالم.

ودعا أبو المجد، جميع العاملين بالقطاع السياحى للخروج إلى الصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي أيام 10 و11 و12 ديسمبر لاستكمال مسيرة الإنجازات وحفاظا على الاستقرار.

اجتماع القطاع السياحي لدعم السيسي