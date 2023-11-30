الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| أطفال فلسطين يتحدون الحرب بالبالونات.. وتفاصيل عودة الحرب الروسية - الأوكرانية

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

صُناع البهجة.. أطفال فلسطين يتحدون الحرب بالبالونات

تآلف أطفال غزة من مختلف بقاعها فى مخيمات اللاجئين جنوب رفح الفلسطينية، صاروا أصدقاء دون حتى الانشغال بمعرفة الأسماء.. علت الضحكات، وأحاطت بهم بالونات ملونة، حملها رفاقهم الذين ينتظرون دورهم فى اللعب.أثبت الأطفال- دون وعى- أن فلسطين قادرة على التعافى مهما فعلوا بها، وأن الصغار فى هذا المجتمع الأصيل سينتصرون بفطرتهم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4567061

 

بالأعلام واللافتات.. استعدادات المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

تنطلق عملية الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم، ويبدأ المصريون بالخارج فى كتابة ملحمة وطنية جديدة، عبر مشاركتهم فى العملية الانتخابية والتصويت لاختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية خلال السنوات المقبلة.وتستمر العملية الانتخابية للمصريين بالخارج خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر؛ بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4567067

لا يفوتك هذا المساء| كلمة مصر في مجلس الأمن وموعد نهائي كأس مصر 2022/2023

لا يفوتك هذا المساء| مباحثات مصرية نمساوية حول الحرب على غزة.. ومؤتمر صحفى لحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

137 مقرًا حول العالم.. البعثات الدبلوماسية تستعد لـ انتخابات الرئاسة 2024

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن استعدادات مكثفة للسفارات المصرية لاستقبال المصوتين في الانتخابات الرئاسية 2024. وأكدت “القاهرة الإخبارية”، أن الجاليات المصرية بالخارج تستعد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في 137 مقرًا انتخابيًا داخل 121 دولة حول العالم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4567046

 

حبس عاطل لاتهامه بحيازة 5 آلاف قرص مخدر فى الوراق

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، اليوم الخميس، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 5 آلاف قرص مخدر في الوراق.وكشفت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته 5 آلاف قرص مخدر، ومبلغ مالي نحو 2000 جنيه، وسلاح أبيض (مطواة). لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4567041

 

بعد تمديد الهدنة| تفاصيل عودة الحرب الروسية - الأوكرانية للوجهة مرة أخرى

تصدرت  الحرب الروسية - الأوكرانية، المشهد من جديد، وأصبحت أوكرانيا مرة أخرى محور السياسة الأمريكية، كما ان هذه المرة المخاطر اعلى في ظل تمديد الهدنة الانسانية اثر الحرب الاسرائيلية الفلسطينية، وبعد ثلاث سنوات، وبينما تتجه الولايات المتحدة نحو ما قد يكون مباراة العودة بين بايدن وترامب في.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4567037

 

تقرير يكشف موقف إدارة ريال مدريد من خضوع بيلينجهام لجراحة بالكتف

كشف تقرير صحفي عن موقف إدارة نادي ريال مدريد الإسباني من خضوع الانجليزي جود بيلينجهام لعملية جراحية في الكتف، وتعرض بيلينجهام للإصابة بخلع في الكتف أثناء مشاركته ف مباراة رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، غاب على إثرها عن المشاركة مع ريال مدريد في مباراة فالنسيا بالجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4567078

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