لا يفوتك هذا المساء| أطفال فلسطين يتحدون الحرب بالبالونات.. وتفاصيل عودة الحرب الروسية - الأوكرانية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

صُناع البهجة.. أطفال فلسطين يتحدون الحرب بالبالونات

تآلف أطفال غزة من مختلف بقاعها فى مخيمات اللاجئين جنوب رفح الفلسطينية، صاروا أصدقاء دون حتى الانشغال بمعرفة الأسماء.. علت الضحكات، وأحاطت بهم بالونات ملونة، حملها رفاقهم الذين ينتظرون دورهم فى اللعب.أثبت الأطفال- دون وعى- أن فلسطين قادرة على التعافى مهما فعلوا بها، وأن الصغار فى هذا المجتمع الأصيل سينتصرون بفطرتهم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4567061

بالأعلام واللافتات.. استعدادات المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

تنطلق عملية الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم، ويبدأ المصريون بالخارج فى كتابة ملحمة وطنية جديدة، عبر مشاركتهم فى العملية الانتخابية والتصويت لاختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية خلال السنوات المقبلة.وتستمر العملية الانتخابية للمصريين بالخارج خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر؛ بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4567067

137 مقرًا حول العالم.. البعثات الدبلوماسية تستعد لـ انتخابات الرئاسة 2024

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن استعدادات مكثفة للسفارات المصرية لاستقبال المصوتين في الانتخابات الرئاسية 2024. وأكدت “القاهرة الإخبارية”، أن الجاليات المصرية بالخارج تستعد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في 137 مقرًا انتخابيًا داخل 121 دولة حول العالم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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حبس عاطل لاتهامه بحيازة 5 آلاف قرص مخدر فى الوراق

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، اليوم الخميس، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 5 آلاف قرص مخدر في الوراق.وكشفت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته 5 آلاف قرص مخدر، ومبلغ مالي نحو 2000 جنيه، وسلاح أبيض (مطواة). لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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بعد تمديد الهدنة| تفاصيل عودة الحرب الروسية - الأوكرانية للوجهة مرة أخرى

تصدرت الحرب الروسية - الأوكرانية، المشهد من جديد، وأصبحت أوكرانيا مرة أخرى محور السياسة الأمريكية، كما ان هذه المرة المخاطر اعلى في ظل تمديد الهدنة الانسانية اثر الحرب الاسرائيلية الفلسطينية، وبعد ثلاث سنوات، وبينما تتجه الولايات المتحدة نحو ما قد يكون مباراة العودة بين بايدن وترامب في.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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تقرير يكشف موقف إدارة ريال مدريد من خضوع بيلينجهام لجراحة بالكتف

كشف تقرير صحفي عن موقف إدارة نادي ريال مدريد الإسباني من خضوع الانجليزي جود بيلينجهام لعملية جراحية في الكتف، وتعرض بيلينجهام للإصابة بخلع في الكتف أثناء مشاركته ف مباراة رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، غاب على إثرها عن المشاركة مع ريال مدريد في مباراة فالنسيا بالجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4567078