بعد تمديد الهدنة| تفاصيل عودة الحرب الروسية - الأوكرانية للوجهة مرة أخرى

تصدرت الحرب الروسية - الأوكرانية، المشهد من جديد، وأصبحت أوكرانيا مرة أخرى محور السياسة الأمريكية، كما ان هذه المرة المخاطر اعلى في ظل تمديد الهدنة الانسانية اثر الحرب الاسرائيلية الفلسطينية.

وبعد ثلاث سنوات، وبينما تتجه الولايات المتحدة نحو ما قد يكون مباراة العودة بين بايدن وترامب في نوفمبر 2024، أصبحت أوكرانيا محط الأنظار مرة أخرى.

ولكن الظروف أكثر دراماتيكية والمخاطر أكبر بالنسبة لكلا البلدين، حيث تقاتل أوكرانيا ضد غزو واسع النطاق شنته روسيا في فبراير 2022، ويعد الدعم الأمريكي عاملاً حاسماً في الحرب التي ستكون لنتائجها عواقب وخيمة على الولايات المتحدة والغرب، بالإضافة إلى أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية قضية انتخابات



وقال دانييل فاجديتش، رئيس منظمة يوركتاون سوليوشنز ومقرها واشنطن، والتي تمارس الضغط نيابة عن أوكرانيا، لإذاعة RFE/RL: "أعتقد أن أوكرانيا ستكون قضية انتخابات محلية أكثر مما كانت عليه في عام 2020".

وتسلط زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع الضوء على أهمية بلاده في السياسة الأمريكية قبل أقل من 14 شهرا من الانتخابات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتداول فيه الكونجرس مشروع قانون إنفاق جديد اقترحته إدارة بايدن من شأنه تخصيص مليارات الدولارات الإضافية كمساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا.

ووسط أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، كان توفير مبالغ هائلة من المال والأسلحة القوية بشكل متزايد لأوكرانيا جانبًا محددًا لرئاسة بايدن، ومن المتوقع أن يكون موضوعًا رئيسيًا في الحملة الانتخابية.

تغيير الأولويات العامة؟

ومع تسليم ما يزيد على 76 مليار دولار من المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية الأميركية بالفعل، وعدم وجود توقعات بانتهاء حرب روسيا ضد اوكارانيا او دعم الامريكي للاحتلال الاسرائيلي ضد فلسطين قبل الانتخابات الأميركية، يبدو أن دعم الرأي العام الأميركي لأوكرانيا يتضاءل وكذلك دعم اسرائيل والادارة الامريكية وسط الصعوبات الاقتصادية في الداخل.

ويتساءل المزيد من الأميركيين عما إذا كان من الممكن إنفاق هذه الأموال بشكل أفضل في الداخل، حيث يؤثر التضخم المرتفع على ملايين المواطنين، وويستغل المشرعون الجمهوريون والمرشحون الرئاسيون هذا التحول في المشاعر لكسب الناخبين. المتحدة.

تطورات المعارك بين روسيا وأوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي، الغرب بشن "حرب هجينة" ضد موسكو، وقال إن الاتحاد الأوروبي أصبح "جسما سياسيا عدوانيا، جاء ذلك خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم.

كما إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تضم 57 عضواً، هي خليفة منظمة تعود إلى حقبة الحرب الباردة شاركت فيها القوى السوفييتية والغربية، ولكنها الآن مشلولة إلى حد كبير بسبب استخدام روسيا المستمر لحق النقض الفعال الذي تتمتع به كل دولة.

ونقل عن مسؤول كبير في البلدة، اليوم الاثنين، قوله إن القوات الروسية تكثف حملتها للسيطرة على بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا، في محاولة للتقدم من جميع الجوانب بعد أسابيع من القتال.

وتشن القوات الروسية هجمات برية وجوية على أفدييفكا، منذ منتصف أكتوبر، كنقطة محورية في تقدمها البطيء عبر منطقة دونباس بشرق أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ 21 شهرا.

وشنت أوكرانيا هجوما مضادا في يونيو حزيران لكنها حققت مكاسب هامشية فقط في كل من الشرق والجنوب.

واعترف الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالتقدم البطيء لكنه نفى أي إشارة إلى أن الحرب وصلت إلى "طريق مسدود".

- اجتماع وزراء خارجية "الناتو" لمناقشة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

وانضمت الولايات المتحدة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا الأسبوع في تجديد "التزام الحلف الثابت" تجاه أوكرانيا في معركتها ضد العدوان الروسي، وفقًا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية.

وتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بروكسل، حيث سيجتمع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر.

وتراس بلينكن الوفد الأمريكي إلى مقدونيا الشمالية العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عاصمتها سكوبيي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتستضيف الولايات المتحدة قمة الناتو المقبلة في واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو 2024.

وسيناقش بلينكن أولويات اجتماع واشنطن مع نظرائه مع احتفال الحلف بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه العام المقبل.