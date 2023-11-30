الاحتلال يغضب من كشف "جرائمه" ويستدعى سفير إسبانيا للمرة الثانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل استدعت سفير إسبانيا لديها للمرة الثانية، عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بشأن الحرب على غزة.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسباني علّق على العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة والضفة الغربية، قائلًا إن "ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة غير مقبول تمامًا".

وتابع: "مع الصور المنتشرة والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لديّ شك جدي في أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، خاصة مع القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء بما في ذلك الآلاف من الأولاد والبنات، هذا غير مقبول على الإطلاق".