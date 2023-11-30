137 مقرًا حول العالم.. البعثات الدبلوماسية تستعد لـ انتخابات الرئاسة 2024

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن استعدادات مكثفة للسفارات المصرية لاستقبال المصوتين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت “القاهرة الإخبارية”، أن الجاليات المصرية بالخارج تستعد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في 137 مقرًا انتخابيًا داخل 121 دولة حول العالم.

وفي قت سابق من اليوم، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، تقريرًا لها عن استعدادات مصر للانتخابات الرئاسية في الخارج، حيث أشارت إلى أن غدًا الجمعة الأول من ديسمبر، تنطلق الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وتستمر حتى مساء الأحد الموافق 3 ديسمبر.