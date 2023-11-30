الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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137 مقرًا حول العالم.. البعثات الدبلوماسية تستعد لـ انتخابات الرئاسة 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن استعدادات مكثفة للسفارات المصرية لاستقبال المصوتين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت “القاهرة الإخبارية”، أن الجاليات المصرية بالخارج تستعد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في 137 مقرًا انتخابيًا داخل 121 دولة حول العالم. 

وفي قت سابق من اليوم، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، تقريرًا لها عن استعدادات مصر للانتخابات الرئاسية في الخارج، حيث أشارت إلى أن غدًا الجمعة الأول من ديسمبر، تنطلق الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وتستمر حتى مساء الأحد الموافق 3 ديسمبر.

 

الانتخابات الرئاسية القاهرة الإخبارية الجاليات المصرية بالخارج مصر

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