الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية| كيف استعدت البعثات الدبلوماسية لانتخابات الرئاسة فى الخارج؟ (فيديو)

تقرير القاهرة الإخبارية
تقرير القاهرة الإخبارية عن استعدادات مصر للانتخابات

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، تقريرًا لها عن استعدادات مصر للانتخابات الرئاسية في الخارج.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" في تقريرها، إلى أن غدًا الجمعة الأول من ديسمبر، تنطلق الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وتستمر حتى مساء الأحد الموافق 3 ديسمبر.

وأوضح التقرير، أنه مع إعلان معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية والتي تتواجد في مقر السفارات والقنصليات موجهة النداء لأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت.

ونوهّت إلى أن المقرات الدبلوماسية استعدت لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجهبم الوطني الذي كفله لهم الدستور، حيث قامت غالبية السفارات والقنصليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين بانتخاب رئيس الجمهورية وذلك عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، ما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على الإجراءات والتسهيلات المتاحة خلال عملية التصويت.

وأكدت "القاهرة الإخبارية"، أن العملية الانتخابية خارج مصر تجرى  في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، حيث بدأت الهيئة عملية التشغيل التجريبي للأجهزة المستخدمة في عملية الاقتراع.

 

القاهرة الإخبارية مصر استعدادت مصر للانتخابات الانتخابات الرئاسية المصرية السفارات والقنصليات الجاليات المصرية التصويت بدعوة الناخبين انتخاب رئيس الجمهورية العملية الإنتخابية خارج مصر

مواد متعلقة

حماس: 22 أسيرًا و8 أسيرات ضمن الدفعة السابعة من اتفاق التبادل

"القاهرة الإخبارية": بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدًا للإفراج عنهم

"القاهرة الإخبارية": حماس تسلّم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين وسط غزة

مراسلة "القاهرة الإخبارية": توقعات إسرائيلية بتصاعد عمليات استهداف قواتها

الرئيس الفلسطينى يُسلم "بلينكن" ملفًا كاملًا حول جرائم الاحتلال

إعلام عبرى: اجتماع أمنى إسرائيلى ينعقد الليلة لمناقشة احتمال تمديد الهدنة المؤقتة يومين

لأول مرة منذ عقود.. أصوات معارضة فى الانتخابات المحلية بكوريا الشمالية (فيديو)

“القاهرة الإخبارية” ترصد واقع الحال فى مستشفى الأوروبى بخان يونس (فيديو)

الأكثر قراءة

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

حماس: 22 أسيرًا و8 أسيرات ضمن الدفعة السابعة من اتفاق التبادل

سعر طن السكر من المصنع اليوم 2023.. الأبيض والحكومي والجلوكوز

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

المصريون بالنمسا يحشدون للانتخابات الرئاسية: وقت رد جميل مصر

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم