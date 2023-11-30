القاهرة الإخبارية| كيف استعدت البعثات الدبلوماسية لانتخابات الرئاسة فى الخارج؟ (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، تقريرًا لها عن استعدادات مصر للانتخابات الرئاسية في الخارج.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" في تقريرها، إلى أن غدًا الجمعة الأول من ديسمبر، تنطلق الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وتستمر حتى مساء الأحد الموافق 3 ديسمبر.

وأوضح التقرير، أنه مع إعلان معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية والتي تتواجد في مقر السفارات والقنصليات موجهة النداء لأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت.

ونوهّت إلى أن المقرات الدبلوماسية استعدت لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجهبم الوطني الذي كفله لهم الدستور، حيث قامت غالبية السفارات والقنصليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين بانتخاب رئيس الجمهورية وذلك عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، ما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على الإجراءات والتسهيلات المتاحة خلال عملية التصويت.

وأكدت "القاهرة الإخبارية"، أن العملية الانتخابية خارج مصر تجرى في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، حيث بدأت الهيئة عملية التشغيل التجريبي للأجهزة المستخدمة في عملية الاقتراع.