الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير يكشف موقف إدارة ريال مدريد من خضوع بيلينجهام لجراحة بالكتف

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

كشف تقرير صحفي عن موقف إدارة نادي ريال مدريد الإسباني من خضوع الانجليزي جود بيلينجهام لعملية جراحية في الكتف.


وتعرض بيلينجهام للإصابة بخلع في الكتف أثناء مشاركته ف مباراة رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، غاب على إثرها عن المشاركة مع ريال مدريد في مباراة فالنسيا بالجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني.


ووفقًا لما ذكرته شبكة “ذا أثلتيك”، فإن إدارة ريال مدريد تفكر في احتمالية خضوع بيلينجهام لعملية جراحية في الكتف من أجل إصلاح الضرر الذي تسببت به إصابته.

وقالت الشبكة على لسان مصادر مطلعة من داخل النادي وعلى علم بمدى إصابة بيلينجهما إن العملية الجراحية هي خيار لحل المشكلة تمامًا.

ولعب بيلينجهام 16 مباراة بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري وسجل 15 هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.

وأفاد مصدر، أن بيلينجهام سيخضع للعملية الجراحية عاجلًا أم أجلًا سواء كانت بعد يوم أو أسبوع أو موسم أو أطول.

ولم يؤكد المصدر المذكور وجود أي خطط لإدارة ريال مدريد لخضوع بيلينجهام لعملية جراحية، ولكن تم مناقشة الاقتراح بالفعل.


وأكدت الشبكة أنه في حال قررت إدارة ريال مدريد خضوع بيلينجهام لعملية جراحية سيكون ذلك بعد نهاية الموسم بسبب بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.


وانضم بيلينجهام لصفوف فريق بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادمًا من فريق بيرمنجهام الإنجليزي.

ولعب جود بيلينجهام 132 مباراة بقميص بروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 24 هدفًا وصنع 25 لزملائه في الفريق، من أصل 177 مباراة لعبها وسجل 28 هدفًا وصنع 27.

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