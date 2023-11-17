الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بيلينجهام يتوج بجائزة الفتى الذهبى لعام 2023

بيلينجهام
بيلينجهام

توج جود بيلينجهام نجم فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب إنجلترا بجائزة الفتى الذهبي لعام 2023، والتي تقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وحصل الدولي الإنجليزي على 97% من الأصوات للتتويج بالنسخة رقم 21 من الجائزة، وهو أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يحصد الجائزة.

وجمع اللاعب الإنجليزي 485 نقطة من أصل 500 نقطة بنسبة وصلت إلى 97% وهي نسبة مقاربة لما حققه كيليان مبابي عام 2017، الذي حصد 291 صوتًا من أصل 300 صوتًا.

وتألق بيلينجهام مع ريال مدريد ونجح في إحراز 13 هدفًا في أول 13 مباراة للاعب مع ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 مليون يورو في الميركاتو الصيفي الماضي.

وسبق أن فاز الإنجليزي بجائزة "كوبا" المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كأفضل لاعب شاب في العالم.

وحصد جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، المركز الثاني بعد بيلينجهام بفارق 200 نقطة.

وصار بيلينجهام ثالث لاعب إنجليزي يتوج بالجائزة بعد واين روني ورحيم سترلينج.

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لامين يامال يتوج بجائزة "الأصغر"

في نفس الجائزة، حاز لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني على جائزة "الأصغر"، والتي تُمنح للناشيء الشاب.

وحصد جمال الجائزة كونه أصغر لاعب على الإطلاق بعمر 16 عاما يتواجد على منصات التتويج.

ومن المنتظر أن يتم توزيع الجوائز للفائزين في حفل سيُقام يوم 4 ديسمبر المقبل.

وفي نفس السياق، توج إرلينج هالاند بجائزة الرجل الذهبي كأفضل لاعب.

وكان هالاند قد سبق وفاز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020 عندما كان لاعبًا في صفوف بوروسيا دورتموند.

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