الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد المغربي ينفي عرض الأموال على لامين يامال لإقناعه بتمثيل المنتخب

لامين يامال
لامين يامال

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، التقارير التي أشارت إلى عرضهم مقابل مادي لـ لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني، من أجل إقناعه بتمثيل منتخب المغرب.

وكان لامين يامال الذي ينحدر من أصول مغربية، قد اختار تمثيل منتخب إسبانيا الأول، عوضًا عن منتخب المغرب، كما شارك مع “ لا روخا”، في مباراتين مسجلًا هدفًا.

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وذكرت صحيفة “آس”، الإسبانية، أن لامين يامال تعرض لضغوطات من أجل إقناعه بتمثيل المغرب، حيث وصل الأمر لمحاولة إغرائه ماليًا للبس قميص “أسود الأطلس”.

ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا عبر حسابه على موقع “تويتر”، جاء فيه: "تفند الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جملة وتفصيلا ما أوردته صحيفة AS الرياضية الاسبانية في مقالها الذي نشرته اليوم لكاتبه جواكين ماروتو. والذي تطرق فيه الى الضغوط التي يتعرض لها اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال بمحاولة اغرائه ماليا للانضمام الى المنتخب المغربي".

وتابع: "وإذ تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ان ما ورد في هذا المقال عـار عـن الصحة ولا يستند لاي دليل خاصة وانها احترمت اختيارات اللاعب لامين يامال كباقي اللاعبين المغاربة ذوي الأصول المغربية الذين اختاروا منتخبات أخـرى بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم لإقناع اللاعبين الناشئين بطرق قانونية ومشروعة من خلال تقديم مشاريع مستقبلية وأهداف تحددها الإدارات التقنية للمنتخبات الوطنية بجميع فئاتها".

وأعلن الاتحاد الإسباني خروج لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، من معسكر المنتخب لفترة التوقف الدولي الحالية.

وانضم يامال لمعسكر المنتخب الإسباني رغم إصابته في مباراة برشلونة أمام غرناطة والتي أخرجته من الملعب في الدقيقة 76، وأفاد النادي أنه سيخضع للفحوصات الطبية في معسكر المنتخب.

ونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله خروج لامين يامال من المعسكر بعدما أكد الجهاز الطبي أنه لن يتمكن من المشاركة في المباراتين المقبلتين المؤهلتين لبطولة أمم أوروبا 2024، بسبب الإصابة.

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لامين يامال برشلونة اسبانيا منتخب المغرب

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