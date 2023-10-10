الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. استبعاد لامين يامال من معسكر منتخب إسبانيا بسبب الإصابة

لامين يامال
لامين يامال

أعلن الاتحاد الإسباني خروج لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، من معسكر المنتخب لفترة التوقف الدولي الحالية.

وانضم يامال لمعسكر المنتخب الإسباني رغم إصابته في مباراة برشلونة أمام غرناطة والتي أخرجته من الملعب في الدقيقة 76، وأفاد النادي أنه سيخضع للفحوصات الطبية في معسكر المنتخب.

ونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله خروج لامين يامال من المعسكر بعدما أكد الجهاز الطبي أنه لن يتمكن من المشاركة في المباراتين المقبلتين المؤهلتين لبطولة أمم أوروبا 2024، بسبب الإصابة.

المنتخب الإسباني يلتقي اسكتلندا الخميس 12 أكتوبر الجاري

ويلتقي المنتخب الإسباني منتخبي اسكتلندا يوم الخميس 12 أكتوبر الجاري، والنرويج يوم 15 من الشهر نفسه ضمن الجولتين السابعة والثامنة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

ويحتل المنتخب الإسباني المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 9 نقاط خلف منتخب اسكتلندا المتصدر بـ15 نقطة، وخلفهما منتخب النرويج بـ7 نقاط، ثم منتخب جورجيا في المركز الرابع برصيد 4 نقاط ويأتي في المركز الأخير منتخب قبرص بدون نقاط.

وكان لامين يامال قد قرر مؤخرًا اختيار اللعب بقميص المنتخب الإسباني، قبل أن يتم استدعاؤه لقميص «لاروخا» في الأول من سبتمبر، استعدادًا لخوض مباراتين أمام كل من جورجيا وقبرص في إطار تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وتألق يامال منذ انضمامه للفريق الأول للنادي الكتالوني وجذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

لامين يامال من ناشئي نادي برشلونة وتدرج من فريق الشباب وصعد لفريق برشلونة تحت 16 عامًا في صيف 2021 وصعد لفريق تحت 19 عامًا في صيف 2022 ثم صعد للفريق الأول في صيف 2023.

ولعب لامين يامال للمنتخب الإسباني في مختلف المراحل العمرية من منتخبات الناشئين حتى شارك للمرة الأولى مع المنتخب الأول في 8 سبتمبر 2023، ولعب مباراتين وسجل هدفًا. 

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