الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| كلمة مصر في مجلس الأمن وموعد نهائي كأس مصر 2022/2023

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

تشغيل 3 رحلات أسبوعية من إحدى المدن الصينية إلى القاهرة

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أنه من المقرر أن تقوم إحدى شركات الطيران الصينية بتشغيل خط طيران جديد من إحدى المدن الصينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بمعدل ثلاث  رحلات أسبوعية، بما يعمل على زيادة حجم النقل الجوي بين الدولتين، ومن ثم زيادة أعداد السائحين من السوق الصينية التي تعتبر من الأسواق السياحية المهمة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4566205

لا يفوتك هذا المساء| مباحثات مصرية نمساوية حول الحرب على غزة.. ومؤتمر صحفى لحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

الجالية المصرية فى الولايات المتحدة تؤكد المشاركة فى انتخابات الرئاسة

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" استعدادات الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4566296

النائب العام يفتتح فعاليات جمعية النواب العموم العرب بالمغرب

افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي فعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب التي ترأسها النيابة العامة المصرية.واستهلَّ النائب العام كلمتَه في افتتاح أعمال الجمعية العمومية بتوجيه الشكر إلى رئيس النيابة العامة للمملكة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4566288

سيناريو اليوم التالي في غزة.. نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن

ألقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، كلمة مصر وزير الخارجية أمام جلسة مجلس الأمن الوزارية حول الوضع في قطاع غزة.وجاء نص كلمة مصر حول غزة أمام مجلس الأمن كالتالي: "أتوجه بالشكر لجمهورية الصين الشعبية، الرئيس الحالي لمجلس الأمن. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4566313

موعد نهائي كأس مصر 2022/2023 بين الأهلي والزمالك ومشوار الفريقين للتأهل

سيظل البحث عن موعد المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، بين الكبيرين الأهلي والزمالك، هو المتصدر الأول والأخير، لكافة محركات جوجل خلال الفترة المقبلة، على الرغم من بقى أكثر من ثلاثة على هذه المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، لمعرفة الفريق المتوج باللقب. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4566062

حكم نهائي لصالح "سنتامين" فى قضية ترخيص منجم السكرى للذهب

أعلنت شركة "سنتامين مصر" اليوم الأربعاء، عن حصولها على حكم قضائي نهائي من المحكمة الدستورية العليا يؤكد صلاحيتها في ترخيص استغلال منجم السكري للذهب. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4566173

تخطّت مزانيته 200 مليون دولار.. تفاصيل فيلم "نابليون" بعد تصدره الترند

عاد فيلم نابليون للمخرج البريطاني الشهير ريدلي سكوت، إلى الأذهان مرة ثانية، متصدرًا محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، بعد تحقيقه إريرادات عالية داخل سينمات أمريكا، وذلك بعدما واجه موجة شديدة من الانتقادات تسببت في تراجع إراداته في الفترة الأولى من عرضه. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4566079

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