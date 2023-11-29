الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تخطّت مزانيته 200 مليون دولار.. تفاصيل فيلم "نابليون" بعد تصدره الترند

فيلم نابليون
فيلم نابليون

عاد فيلم نابليون للمخرج البريطاني الشهير ريدلي سكوت، إلى الأذهان مرة ثانية، متصدرًا محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، بعد تحقيقه إريرادات عالية داخل سينمات أمريكا، وذلك بعدما واجه موجة شديدة من الانتقادات تسببت في تراجع إراداته في الفترة الأولى من عرضه.

وتجاوز إصدار شركة سوني لفيلم نابليون للمخرج ريدلي سكوت التوقعات في شباك التذاكر، حيث حقق 78 مليون دولار عالميًا خلال أول ظهور له لمدة خمسة أيام.

آراء متباينة

تلقى الفيلم آراء متباينة، لكن أسلوبه الذي يركز على الشخصية لاقى صدى لدى الجماهير.

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حقق الفيلم ما يقدر بنحو 32.5 مليون دولار في الولايات المتحدة خلال أول ظهور له لمدة خمسة أيام، وأضاف ما يزيد قليلًا عن 46 مليون دولار من الأقاليم الخارجية، لافتتاح عالمي بقيمة 78 مليون دولار.

يلعب فيلم السيرة الذاتية بطولة خواكين فينيكس الحائز على جائزة الأوسكار في الدور الفخري، سريعًا وفضفاضًا مع الحقائق، مع التركيز بدلًا من ذلك على تقديم تجربة الشخصية الأولى للجماهير.

تقييمات الفليم

 كانت التقييمات الخاصة بـ"نابليون" في بدايات أمره مختلطة، حيث حصل الفيلم على درجة "جديدة" بنسبة 61% على مجمع المراجعة Rotten Tomatoes ، وB-CinemaScore من جماهير يوم الافتتاح. 

وقالت بعض الآراء، إنَّ نابليون هو نوع الفيلم الذي يحتاج إلى جماهير أكبر سنًا للظهور خلال الأسابيع القليلة المقبلة حتى يترك انطباعًا تجاريًا قويًا بما فيه الكفاية، ولكن في ظل الوضع الحالي، بدأ الفيلم بداية جيدة.

وكانت الأرقام من الشرق الأوسط قوية أيضًا، حيث حقق الفيلم 2.3 مليون دولار في جميع أنحاء المنطقة. 

فيما حققت المكسيك ظهورًا لأول مرة بقيمة 2.9 مليون دولار، بينما قدمت أستراليا 2.6 مليون دولار. 

وفي شباك التذاكر لآيماكس، حقق نابليون 9 ملايين دولار من 723 شاشة في 74 سوقًا خلال عطلة نهاية الأسبوع لعيد الشكر التي استمرت خمسة أيام.

الجدير بالذكر أنَّ فيلم "نابليون" تم إنتاجه بميزانية تبلغ 200 مليون دولار.

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