الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجالية المصرية فى الولايات المتحدة تؤكد المشاركة فى انتخابات الرئاسة

الجالية المصرية في
الجالية المصرية في أمريكا

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" استعدادات الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال مواطن مصري يعيش في أمريكا لكاميرا "إكسترا نيوز": "أبناء الجالية المصرية شرحوا كيفية التصويت في الانتخابات الرئاسية، وهناك تنسيق كبير واهتمام بالحضور في القنصلية من أجل الانتخابات".

أبناء الجالية المصرية في أمريكا: نحب مصر وندعم قرارات القيادة السياسية

وأضاف: "هناك تسهيلات عديدة في الإجراءات ووصول أبناء الجالية إلى القنصلية، بالإضافة إلى التنسيق مع شرطة نيويورك من أجل حل مشكلة الازدحام".

وأكد مواطن مصري آخر: "الانتخابات تأتي في ظل الإجازات الأسبوعية، لذلك هناك فرصة لعدد كبير من المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وقالت مواطنة مصرية: "إحنا نحب بلدنا مصر فقط ومعاها في أي حاجة، والجالية دائمًا تحرص في كل الفعاليات الخاصة بمصر وندعم القيادة السياسية في كل قراراتها".

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