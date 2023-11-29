الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صوتنا أمانة".. المصريون بفرنسا يؤكدون استعدادهم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الجالية المصرية في
الجالية المصرية في فرنسا

أكدت الجالية المصرية في فرنسا استعدادها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يحرص الجميع هناك على التواصل مع القنصلية المصرية من أجل المشاركة في صنع مستقبل مصر.

وقال أحد أبناء الجالية المصرية في فرنسا لقناة "إكسترا نيوز": "مصر مذكورة في القرآن وعمرها ما هتكون تحت، وتحيا مصر".

فيما أكد مواطن مصري آخر في فرنسا أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة قائلًا: "دي مرحلة مهمة جدًا وسنتوجه إلى القنصلية وكلنا سنشارك بإذن الله، ونشعر دائمًا بأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتنا للمرشح القادر على قيادة مصر".

وقال مواطن آخر: "أنا عن نفسي في مارسيليا وهروح أنتخب وناس كثيرة جدًا ستشارك وربنا يوفق لمصلحة البلد".

الجالية المصرية في فرنسا: جاهزون للمشاركة وصوتنا أمانة لدعم الاستقرار والأمان في مصر

وقالت مواطنة مصرية تعيش في فرنسا: "هنجمع كل المصريين الموجودين في أتوبيسات ونتوجه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتنا يوم 1 و2 و3 ديسمبر".

وأكد آخر: "جاهزون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وصوتنا أمانة لدعم الاستقرار والأمان في مصر" فيما قالت أخرى: "هناك تطور كبير جدًا في السياحة والطرق في مصر، بالإضافة إلى الأمان، والسائح الفرنسي يقبل على الذهاب إلى مصر، لذلك هنزل أشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأكدت مواطنة مصرية أخرى: "صوتنا أمانة وهذا حق مصر علينا من أجل الاختيار وتقرير مصير البلد".

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