تشغيل 3 رحلات أسبوعية من إحدى المدن الصينية إلى القاهرة

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أنه من المقرر أن تقوم إحدى شركات الطيران الصينية بتشغيل خط طيران جديد من إحدى المدن الصينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية، بما يعمل على زيادة حجم النقل الجوي بين الدولتين، ومن ثم زيادة أعداد السائحين من السوق الصينية التي تعتبر من الأسواق السياحية المهمة.

وأشار عيسى إلى أنه من المقرر أن تشارك الهيئة المصرية للتنشيط السياحى في المعرض السياحي الدولي ITB China 2024 والمقرر عقده خلال شهر مايو 2024.

وتولى وزارة السياحة والآثار اهتمامًا بالسوق الصينية وحرصها على العمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر، خاصة في ظل شغف السائح الصيني بالمقصد المصري، لا سيما الحضارة والآثار المصرية القديمة، كما أعلنت الوزارة عن استعدادها للتعاون وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة لتسليط الضوء بشكل أكبر وأشمل على التنوع الغني والفريد في المنتج السياحي المصري وإبراز التطور الذي تشهده السياحة المصرية التي تجذب إليها مختلف شرائح السائحين نظرًا لقدرتها على تلبية رغباتهم.

كما أعلنت هيئة تنشيط السياحة عن تنظيم زيارات تعريفية لعدد من الصحفيين والمدونين "البلوجرز" الصينيين المهتمين بالسياحة ويتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لزيارة مصر والتعرف على ما تتمتع به من أنماط ومنتجات ومقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة لنقل تجربتهم السياحية في مصر لمتابعيهم عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعى وذلك للتسويق للمقصد المصري وتشجيع مزيد من السائحين الصينيين لزيارة مصر.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قد شاركت مؤخرًا في المعرض السياحي الدولي COTTM في دورته الـ16 الذي أقيم بالعاصمة الصينية خلال منتصف شهر نوفمبر، حيث يعد هذا المعرض أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات الصينيين وشركاء المهنة من جميع أنحاء الصين للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.