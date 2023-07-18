ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تشغيل خط طيران جديد يربط بين مطاري سفنكس وأبوظبي الدولي

اللواء احمد حمدي
اللواء احمد حمدي

كشفت مصادر مطلعة أن سلطة الطيران المدني وافقت على تشغيل خط طيران جديد يربط بين مطار سفنكس ومطار أبوظبي الدولي بواقع 4 رحلات أسبوعية.

يأتي هذا ضمن استراتيجية وزارة الطيران المدني لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة وتشغيل المطارات خاصة شركات الطيران الدولية التي تعمل بنظام الطيران منخفض التكاليف.

وأكدت المصادر لـ"الدستور" أن السلطة توافق على أي طلبات تتعلق بتشغيل رحلات طيران جديدة، ويتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتشغيل أي رحلة بعد دراسة المطلب جيدا وبحث الجدوى من التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أن سلطة الطيران المدني تلتزم بالإجراءات المتبعة للسماح بشركات الطيران للهبوط في المطارات المصرية وفقا لما أوصت به وزارة الطيران المدني لزيادة الحركة السياحية.

على الجانب الآخر، أكد اللواء أحمد حمدي، الوكيل الرسمي للشركة في القاهرة، أن الشركة حصلت قبل أسابيع على تصريح بتشغيل رحلاتها بين مطار أبوظبي ومدينة سوهاج، ودشَّنت ويز إير العالمية للطيران خط طيران جديد بين مطاري سوهاج وأبوظبي في دولة الإمارات قبل أيام، ويتم تشغيل رحلتين بين مطاري أبوظبي وسوهاج أسبوعيًا، على أن يتم زيادة تلك الرحلات إلى 4 رحلات أسبوعيًا بين المطارين ابتداءً من الشهر المقبل، ضمن خطة لزيادة عدد رحلات الشركة في مصر لتنشيط حركة السياحة الدولية. 

وتمكَّنت الشركة خلال الفترة الماضية من تشغيل خط طيران بين مطاري سفنكس وإيطاليا بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، وتعمل حاليًا على تشغيل رحلات بين عدد من المطارات في إيطاليا وشرم الشيخ والغردقة وكذلك مرسى علم.

سلطة الطيران المدني مطار ابو ظبي طيران رحلات اسبوعية مطار سفنكس

الأكثر قراءة

تقرير كندي يرشح 4 قطع أثرية مصرية ضمن "الاكتشافات الخارقة" عالميا

السويدي: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجربة فريدة تؤكد سعى الدولة تجاه تطوير التعليم الفنى

تأكيد مدبولي امتلاك مصر مقومات التحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية يتصدر اهتمامات الصحف

لليوم الـ320.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

آخر الاكتشافات العلمية في مجال علاجات الشيخوخة

هل "الأسبارتام" والمحليات الصناعية الأخرى تُسبب السرطان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟