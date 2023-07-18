تشغيل خط طيران جديد يربط بين مطاري سفنكس وأبوظبي الدولي

كشفت مصادر مطلعة أن سلطة الطيران المدني وافقت على تشغيل خط طيران جديد يربط بين مطار سفنكس ومطار أبوظبي الدولي بواقع 4 رحلات أسبوعية.

يأتي هذا ضمن استراتيجية وزارة الطيران المدني لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة وتشغيل المطارات خاصة شركات الطيران الدولية التي تعمل بنظام الطيران منخفض التكاليف.

وأكدت المصادر لـ"الدستور" أن السلطة توافق على أي طلبات تتعلق بتشغيل رحلات طيران جديدة، ويتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتشغيل أي رحلة بعد دراسة المطلب جيدا وبحث الجدوى من التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أن سلطة الطيران المدني تلتزم بالإجراءات المتبعة للسماح بشركات الطيران للهبوط في المطارات المصرية وفقا لما أوصت به وزارة الطيران المدني لزيادة الحركة السياحية.

على الجانب الآخر، أكد اللواء أحمد حمدي، الوكيل الرسمي للشركة في القاهرة، أن الشركة حصلت قبل أسابيع على تصريح بتشغيل رحلاتها بين مطار أبوظبي ومدينة سوهاج، ودشَّنت ويز إير العالمية للطيران خط طيران جديد بين مطاري سوهاج وأبوظبي في دولة الإمارات قبل أيام، ويتم تشغيل رحلتين بين مطاري أبوظبي وسوهاج أسبوعيًا، على أن يتم زيادة تلك الرحلات إلى 4 رحلات أسبوعيًا بين المطارين ابتداءً من الشهر المقبل، ضمن خطة لزيادة عدد رحلات الشركة في مصر لتنشيط حركة السياحة الدولية.

وتمكَّنت الشركة خلال الفترة الماضية من تشغيل خط طيران بين مطاري سفنكس وإيطاليا بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، وتعمل حاليًا على تشغيل رحلات بين عدد من المطارات في إيطاليا وشرم الشيخ والغردقة وكذلك مرسى علم.