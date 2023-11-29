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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حكم نهائي لصالح "سنتامين" في قضية ترخيص منجم السكري للذهب

منجم السكرى
منجم السكرى

أعلنت شركة “سنتامين مصر” اليوم الأربعاء، عن حصولها على حكم قضائي نهائي من المحكمة الدستورية العليا يؤكد صلاحيتها في ترخيص استغلال منجم السكري للذهب. 

حكم نهائي في قضية ترخيص منجم السكري للذهب

يأتي هذا الحكم ختامًا لمسار قانوني طويل استمر لسنوات، ويمثل تأكيدًا على قوة الالتزام التعاقدي والشفافية في بيئة الاستثمار في مصر.

تفاصيل حكم المحكمة الإدارية العليا

وأكد مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها النهائي اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، لصالح الشركة.

وأوضح رئيس سنتامين، أن هذا الحكم يأتى بعد إلغاء طعن الطرف الثالث الذي تم تقديمه في عام 2011 بشأن صلاحية الترخيص.

النزاع بدأ في يناير الماضي

وتعتبر هذه القضية استمرارًا للنزاع الذي بدأ في يناير الماضي، حيث قررت سنتامين الاستئناف ضد القرار السابق الصادر في عام 2011. 

يحظر رفع دعاوى من قبل أطراف ثالثة 

وقال مارتن، إن هذا القرار يأتى بعدما أيدت المحكمة الدستورية العليا قانونًا يحظر رفع دعاوى من قبل أطراف ثالثة ضد العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين.

قانون ينظم إجراءات الطعن على عقود الدولة

وفي يناير، صدقت المحكمة الدستورية العليا على قانون ينظم إجراءات الطعن على عقود الدولة، رافضة الطعن في دستورية القانون الذي يمنع رفع الدعاوى من قبل أطراف ثالثة ضد هذه العقود.

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وأشار مارتن، إلى أن هذا الحكم يُعتبر ختامًا لهذا النزاع القانوني، ويشير إلى أهمية القوانين التنظيمية في تحقيق الاستقرار وجذب الاستثمار.

بهذا الحكم النهائي، يُسدل الستار على فصل هام في تاريخ النزاع القانوني حول ترخيص استغلال منجم السكري للذهب.

 يظهر هذا القرار القضائي التزام مصر بتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، مما يعزز الثقة في السوق المحلية والدولية.

سنتامين حكم قضائى المحكمة الدستورية العليا شركة سنتامين مصر

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