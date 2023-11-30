بالأعلام واللافتات.. استعدادات المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

تنطلق عملية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، اليوم، ويبدأ المصريون بالخارج فى كتابة ملحمة وطنية جديدة، عبر مشاركتهم فى العملية الانتخابية والتصويت لاختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية خلال السنوات المقبلة.

وتستمر العملية الانتخابية للمصريين بالخارج خلال أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر؛ بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك فى ١٣٧ سفارة وقنصلية فى ١٢١ دولة حول العالم. وانتهت جميع القنصليات والسفارات من استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلى الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول، لتذليل جميع الصعوبات التى قد تواجه الناخبين والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

ألمانيا علاء ثابت: إصرار على المشاركة رغم البرد القارس وتساقط الثلوج

قال علاء ثابت، رئيس «بيت العائلة المصرية» بألمانيا، إن أبناء الجالية المصرية يقفون بكل قوة خلف الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ويقبلون بقوة على المشاركة فى عملية التصويت لاختيار المستقبل.

وأوضح أن هناك العديد من الحافلات التى ستستمر فى الانطلاق، على مدار أيام التصويت الثلاثة، من مدن ألمانيا المختلفة، لنقل أبناء الجالية المصرية من مختلف المدن إلى مقار التصويت للمشاركة فى العملية الانتخابية. وأضاف: «رغم البرد القارس وتساقط الثلوج فإن المصريين بالخارج يصرون على المشاركة فى العملية الانتخابية، لانتخاب رئيسهم فى المرحلة المقبلة، وهناك ميل واضح لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، لأنه القائد الذى طالما أحبه المصريون ودعموه».

السعودية نصر مطر: ملابس بألوان العلم ومرافقون لمساعدة ذوى الإعاقة

أوضح نصر مطر، المنسق العام لحملة «مواطن لدعم مصر» فى الخارج، إن الاستعدادات للنزول والمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى الحالى بالمملكة العربية السعودية لم تكن عادية، خاصة أن الجالية المصرية بالمملكة تعد من بين الأكبر على مستوى العالم، ما استدعى منذ أشهر لحشد الناخبين بالتعاون مع السفارة والقنصليات التى قدمت تسهيلات غير مسبوقة للكيانات المصرية.

وأضاف: «الجالية المصرية بالسعودية تؤكد اليوم مشاركتها فى العرس الانتخابى، عبر حمل الأعلام وارتداء ملابس بألوان العلم المصرى، مع استمرار رموز الجالية وأقطابها فى توفير (كراسى) ومرافقين لمساعدة ذوى الإعاقة، ووسائل نقل للمقيمين فى الأماكن البعيدة عن المقار الانتخابية لتسهيل المشاركة».

وتابع: «هناك أيضًا رحلات تسيرها حملة (مواطن) من المدن البعيدة إلى السفارة والقنصليات المصرية القريبة، كى يتمكن أبناء مصر فى المملكة من المشاركة فى هذا الحدث الوطنى المهم، وانتخاب رئيس الجمهورية». وأكد أن حملة «مواطن» قامت بجهد كبير خلال الأيام الماضية، سواء فى المملكة العربية السعودية أو غيرها، لحشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية فى الخارج للتصويت، معربًا عن ثقته فى قدرة أعضاء الحملة على توفير كل ما يحتاجه أبناء مصر بالخارج للمشاركة فى الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم فى السنوات المقبلة. وأشار إلى أن كثيرًا من المصريين بالخارج يؤيدون استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرته التى بدأها بكل قوة وعزيمة لبناء الجمهورية الجديدة، بعد أن استطاع أن يعبر بمصر إلى بر الأمان.

النمسا بهجت العبيدى: غرفة عمليات على مدار الساعة للتواصل مع المواطنين وتذليل الصعوبات

قال بهجت العبيدى، المتحدث الرسمى باسم حملة «مواطن لدعم مصر» بالخارج، المقيم فى النمسا، إن الأيام الماضية شهدت استعدادات مكثفة من جميع القنصليات والسفارات والكيانات المصرية لاستقبال الانتخابات الرئاسية خارج مصر، التى تنطلق، اليوم، وتستمر لمدة ٣ أيام. وأشار «العبيدى»، خلال حديثه، لـ«الدستور»، إلى أن هناك غرفة عمليات نظمتها حملة «مواطن» تعمل على مدار الساعة، للتواصل مع الزملاء فى كل دول العالم، والوقوف على آخر الاستعدادات والمستجدات، وتذليل كل الصعوبات التى يمكن أن تواجه منسقى الجالية على مستوى العالم. وأوضح أن العمل يجرى على قدم وساق من قِبل منسقى الحملة فى كل دول العالم للتيسير على أبناء الجاليات المصرية المقيمين فى أماكن بعيدة عن المقار الانتخابية، التى يبلغ عددها ١٣٧ لجنة فى ١٢١ دولة، ما يستدعى العمل من كل الكيانات على تسهيل العملية الانتخابية.

هولندا عيسى الفار: فعاليات كبيرة لحث الناخبين على المشاركة

شدد عيسى الفار، منسق حملة «مواطن لدعم مصر» فى هولندا، على أن أبناء الجالية المصرية فى هولندا أقاموا على مدار الأيام الماضية عددًا من الفعاليات، لحشد الجماهير المصرية للمشاركة فى العملية الانتخابية، متوقعًا أن تشهد أيام التصويت إقبالًا كبيرًا من الناخبين.

وقال: «هناك العديد من المقتدرين من أبناء الجالية المصرية فى أمستردام أسهموا فى استئجار الحافلات لنقل المصريين المقيمين فى أماكن بعيدة عن المقار الانتخابية، فى ظل التوافد الكبير على المقرات فى كل دول العالم، ما يعبر عن قوة وإرادة المصريين فى كل مكان.

فيما قالت المهندسة مصرية جاد، ممثلة اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا عن هولندا، إن مشهد انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج يؤكد قوة وإرادة المصريين وحبهم وطنهم، كما يحمل رسالة للداخل والخارج تؤكد وعيهم بأهمية هذا الاستحقاق الدستورى.

وأوضحت أن جميع المصريين بالخارج من جميع الأعمار، الصغار والكبار والرجال والنساء، أكدوا وجودهم أمام مقار التصويت للمشاركة فى العرس الديمقراطى، وإيصال رسالة إلى جميع دول العالم تؤكد أن مصر دولة ديمقراطية، تختار مستقبلها بإرادة حرة، لاستكمال مسيرتها الحافلة بالإنجازات.

وأشارت إلى أن معظم المصريين بالخارج أكدوا عزمهم تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، لتبقى مصر مرفوعة الهامة بقيادته، ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء ومواجهة الإرهاب.

فرنسا جيهان جادو: نحن جزء من صناعة القرار الوطنى

أكدت الدكتورة جيهان جادو، مسئول الاستقبال والمعلومات بوزارة الثقافة الفرنسية، عضو مجلس مدينة فرساى بفرنسا، أن الجالية المصرية بفرنسا أنهت جميع استعداداتها للمشاركة اليوم فى الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج هم الشرارة الأولى لأى انتخابات أو فعاليات تخص الوطن.

وأضافت «جادو» أن النزول لصناديق الاقتراع واجب وطنى على كل مصرى بالخارج والداخل، ونحن أبناء الجالية المصرية نشعر بأننا جزء من صناعة قرار الوطن ونشارك دومًا فى كل استحقاق سياسى.

وأوضحت أن الانتخابات الرئاسية تأتى فى ظروف صعبة هذه المرة لما يحاط بمصر من مخاطر، من اشتعال الأزمة فى فلسطين والأزمات التى تعانى منها الدول المجاورة، ولكن رب ضارة نافعة، فتلك الأزمة عرّفت جموع المصريين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن، وأن الحفاظ على الأرض والعرض يتطلب منا الإيجابية والمشاركة الجادة حتى نظهر بمظهر حضارى لائق بمصرنا الحبيبة.

وأشارت مسئول الاستقبال والمعلومات بوزارة الثقافة الفرنسية إلى أن العالم كله ينظر لهذه الانتخابات بعين ثاقبة، وكل القنوات الغربية والعربية تحتشد اليوم أمام المقار الانتخابية لترصد مدى الحضارية والدرس الوطنى الذى يقدمه المصريون بالخارج فى كل انتخابات، سواء رئاسية أو برلمانية.

ودعت «جادو» كل مصرى شريف حر يخشى على مصر بأن يشارك بقوة وإيجابية فى تلك الانتخابات لضمان الاستقرار السياسى الذى يعنى أيضًا الاستقرار الأمنى، مؤكدة أن احتشاد المواطنين المصريين بالخارج أمام مقار الاقتراع والتصويت للمشاركة بالانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بأن شعب مصر

بالخارج وبالداخل خلف القيادة السياسية المصرية بكل قوة من أجل الوطن.

إيطاليا سناء المغازى: تعاون لتوفير حافلات نقل الناخبين السياسية المصرية بكل قوة من أجل الوطن.

أشارت سناء المغازى، منسق حملة «مواطن» فى إيطاليا، إلى أن جميع المشغولين بالعمل العام من المصريين فى إيطاليا بذلوا جهدًا كبيرًا طوال الفترة الماضية للوصول لخروج هذا الحدث المصرى الكبير فى أفضل صورة ممكنة، خاصة أن الجالية المصرية فى إيطاليا تعد أكبر جالية مصرية فى أوروبا كلها.

وأوضحت أن المسافات البعيدة التى تفصل أبناء الجالية عن المقار الانتخابية تمثل مشكلة لأبناء مصر فى إيطاليا، مثمنة تعاون الجمعيات الأهلية المصرية فى إيطاليا، بمشاركة رجال الأعمال المصريين الوطنيين، لتوفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار الانتخابات.

واعتبرت أن مشهد حشود المصريين فى الخارج أمام السفارات والقنصليات هو الأجمل على الإطلاق، لكونه يضرب المثل فى الولاء وحب الوطن، ويرسل رسالة قوية للعالم حول قوة وإرادة وقدرة المصريين على صناعة المستقبل الذى يريدونه لأنفسهم.

بريطانيا مصطفى رجب: «بيت العائلة» يستقبل المصوتين بالهدايا ويقدم لهم المساعدة

قال مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية بلندن، رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا، إنه من أوائل المشاركين فى انتخابات الرئاسة التى بدأت اليوم، مناشدًا كل مصرى وطنى أن يستخدم حقه الدستورى ويشارك فى الانتخابات، كى نبعث رسالة للعالم أجمع بمدى الوعى السياسى للشعب المصرى ومساندته القيادة السياسية.

وأضاف «رجب» أن بيت العائلة المصرية فى لندن انتهى من إعداد كل الترتيبات لهذا العرس الانتخابى بمجموعة كبيرة من المتطوعين للعمل والتنظيم من خارج السفارة المصرية، مثل استقبال المواطنين وتنظيم دخولهم ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتشغيل الأغانى الوطنية واستقبال الباصات وتقديم بعض الهدايا من «كابات» وأعلام وصور بعض المأكولات الخفيفة والمياه؛ ليؤكد بيت العائلة المصرية أهمية سير العملية الانتخابية بشكل يليق بالمصريين بالخارج.

وأكد أن بيت العائلة المصرية أنشأ غرفة عمليات للرد على استفسارات المواطنين حتى انتهاء الانتخابات، يوم الأحد، وحل أى مشكلات قد تواجههم، ومثالًا فقد راسلتنا سيدة كبيرة فى السن مؤخرًا تقول إنها لا تستطيع الذهاب للانتخاب لبُعد مكان إقامتها، وعلى الفور تطوع أحد أعضاء الاتحاد لإحضارها لمقر السفارة المصرية فى لندن للمشاركة.

وأشاد «رجب» بدور الأمن البريطانى، الذى يسعى خلال أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية إلى تأمين المواطنين الراغبين فى التصويت، ومنع أى مشادات قد تحصل من مناصرى الجماعات الإخوانية الإرهابية ليبقى الناخبون فى مأمن عنهم.

وأكد أن المشهد الانتخابى دليل على حب المصريين بالخارج للرئيس عبدالفتاح السيسى، ويحرص المصريون فى بريطانيا على المشاركة ويأتون من أماكن تبعد كيلومترات عديدة عن مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المشهد يؤكد حقوق المواطنة والديمقراطية ورسالة لكل المشككين فى دور المصريين بالخارج. وتوقع «رجب» مزيدًا من إقبال المواطنين المصريين فى الخارج على صناديق الاقتراع خلال أيام الانتخابات، مشيدًا بالدور الذى قامت به السفارات المصرية والقنصليات فى تسهيل الإجراءات على الناخبين.

أستراليا نيفين الرفاعى: الإقبال الكثيف تأكيد على وعى المغتربين بالاستحقاق الدستورى

أوضحت نيفين الرفاعى، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى ملبورن، إن توافد المصريين بالخارج أمام مقار الانتخابات يؤكد أهمية المصريين بالخارج، وأنهم بالفعل سفراء مصر بالخارج، والإقبال الكثيف يؤكد وعى المصريين بأهمية هذا الاستحقاق الدستورى.

وأضافت «الرفاعى» أن احتشاد المواطنين أمام مقار الاقتراع والتصويت للمشاركة فى الانتخابات يمثل عرسًا انتخابيًا وبرهانًا على إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأعوام الماضية.

وأكدت أن الجميع بمختلف الأعمار يصر على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من كبار السن والشباب والأطفال، ليتغنوا بكلمة «تحيا مصر» ولأنهم يشعرون بالفخر كونهم مصريين.

وأشارت إلى أن الإقبال يمثل رسالة عملية من المصريين بالخارج لكل العالم، الذين حاولوا التعتيم على إنجازاتنا وما وصلت إليه مصر من نجاح، وكذلك على شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أنها تعبر عن قوة وإرادة المصريين فى كل مكان.

«الاتحاد العام للمصريين بالخارج»: نلبى نداء الوطن بالمشاركة الفعّالة

وجّه المهندس إسماعيل أحمد على، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج الشكر للجاليات المصرية، مؤكدًا وعيها بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وقال إن الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لها طابع وأهمية خاصة، وجرى واحتشد لها المصريون بالخارج على نحو غير مسبوق، ما يؤكد زيادة وعى المصريين بما يحدث فى مصر وإيصال رسالة قوية لكل دول العالم تؤكد أن الشعب المصرى كله يقف بجانب القيادة السياسية وقفة رجل واحد.

ولفت إلى أن الصورة هى خير دليل للرد على المغرضين مثيرى الشائعات حول الأوضاع المصرية، وتؤكد أن توافد المواطنين المصريين بالخارج بمختلف البلاد على صناديق الاقتراع أمام السفارات والقنصليات المصرية دليل على حبهم وانتمائهم لبلدهم مصر.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج لا يزالون فى كل المواقف التى تحتاجهم فيها مصر يثبتون ولاءهم ووطنيتهم، ويلبون نداء الوطن بمشاركتهم القوية والفعالة فى الانتخابات الرئاسية، ليبعثوا برسالة مشرفة وقوية أمام شعوب العالم.

وأكد أنه يتوقع إقبالًا كثيفًا على صناديق الاقتراع، مشيدًا بدور السفارات والقنصليات ووزارة الهجرة لتسهيل الإجراءات وحشد الناخبين.

«الوطنية للانتخابات»: بث مباشر بغرفة العمليات لوقائع التصويت

أكد مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بندارى، الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بتصويت المصريين خارج البلاد فى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الهيئة شكّلت غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التليفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم. وقال المستشار أحمد بندارى- فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المصريين فى الخارج، سواء أكانوا من المقيمين أو الزائرين، مدعوون للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى ستنطلق صباح اليوم الجمعة، وتستمر على مدى ٣ أيام ابتداءً من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، حسب التوقيت المحلى لكل دولة. وأضاف أن المصريين فى الخارج سيدلون بأصواتهم فى ١٣٧ مقرًا انتخابيًا تتوزع على ١٢١ دولة حول العالم، حيث يشرف السفراء والقناصل يعاونهم أعضاء السلك الدبلوماسى على عملية الاقتراع داخل اللجان الفرعية، تحت مظلة وبمتابعة حثيثة والإشراف العام من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أن الهيئة أتاحت للمرشحين جميعًا أن يكون لكل منهم مندوب داخل مراكز الاقتراع فى الخارج لمتابعة سير عملية التصويت.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الهيئة لمتابعة إدلاء المصريين بأصواتهم خارج البلاد، والتى تشكلت برئاسته، تضم كل التجهيزات التقنية اللازمة لمتابعة سير العملية الانتخابية عن بُعد من خلال بث تليفزيونى مباشر داخل مقار لجان الاقتراع فى السفارات والقنصليات، والوقوف على كل التفاصيل الخاصة بها.

وأضاف أن نيوزيلندا ستكون أولى الدول التى ستنطلق فيها عملية الاقتراع، التى ستبدأ فى تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة وذلك فى ضوء فروق التوقيت بين البلدين.