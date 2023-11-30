الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزها "الحشاشين".. أحمد عبدالله محمود ينشط في ماراثون رمضان بـ3 مسلسلات

أحمد عبد الله محمود
أحمد عبد الله محمود

يعيش الفنان  أحمد عبد الله محمود حالة من النشاط الفني، في دراما رمضان 2024 حيث ينتظر عرض ثلاث أعمال درامية في عام 2024، وهي مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، و"حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، و"المعلم" بطولة مصطفي شعبان، ويشارك في بطولة هذه الأعمال نجوم كبيرة.

وتعاقد الفنان أحمد عبد الله محمود على هذه الأعمال المختلفة ليخوض بهم السباق الرمضاني 2024، ومسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفي شعبان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجي.

مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة. 

مسلسل حق عرب

تعاقد مجموعة من نجوم الفن على المشاركة في مسلسل “حق عرب”، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويعد هذا العمل هو البطولة الأولى للعوضي بعيدًا عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز اللذين انفصلا فنيًا، ومن المقرر طرحه ضمن سباق الدراما الرمضانية 2024.

وضمت قائمة أبطال العمل كل من الفنان أحمد محمود عبد الله، والفنان رياض الخولي، والفنانة وفاء عامر، وميرهان حسين، ووليد فواز، ومن المقرر أن يبدأ كل منهم تصوير مشاهده في المسلسل في منتصف شهر ديمسبر المقبل، وجار التعاقد مع باقي النجوم ليعرض العمل ضمن مسلسلات رمضان 2024.

الفنان أحمد عبدالله محمود الفنان أحمد عبد الله دراما رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسل الحشاشين مسلسل المعلم حق عرب مسلسل حق عرب

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