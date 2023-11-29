مصادر لـ"الدستور": أحمد عبدالله محمود انضم لفريق عمل مسلسل "الحشاشين"

عاد النجم كريم عبد العزيز وأبطال المسلسل الدرامي الجديد "الحشاشين" والمقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024، إلى ديكور صحراء الفيوم لتصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل، بعد انتهاء المخرج بيتر ميمي من تصوير عدد من المشاهد الداخلية للعمل بستوديو الأهرام.

وعلم "الدستور" من مصادره، أن الفنان أحمد عبد الله محمود تعاقد على انضامه لأسرة مسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور الأحداث حول حسن الصباح، زعيم الحشاشين الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيد عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها «قلعة الموت»، حيث ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

“الحشاشين” ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.