دراما رمضان 2024|بعد "عملة نادرة".. أحمد عيد يستعد لعرض "الحشاشين"

استطاع الفنان أحمد عيد، تحقيق نجاح كبير خلال موسم رمضان الماضي بشخصية “مسعود عبد الجبار” بمسلسل “عملة نادرة” البعيدة كل البعد عن الكوميديا التي اعتاد أن يقدمها في اعماله السابقة.

وقرر “عيد” أن يعيد تجربة الابتعاد عن الكوميديا بموسم رمضان 2024 المقبل بمشاركته في مسلسل “الحشاشين” من خلال تقديم شخصية “زايد بن سيحون” أحد قيادات جماعة الحشاشين المتطرفة والتي أسسها حسن الصباح الذي يقدم دوره كريم عبدالعزيز.

مسلسل “الحشاشين” تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وطرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيدًا لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة.

“الحشاشين” ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.