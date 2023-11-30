الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا ينتظر الزمالك في ديسمبر 2023 محليا وقاريا؟

الزمالك
الزمالك

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسيرته خلال شهر ديسمبر المقبل 2023، الذي ينطلق غدا الجمعة، بالعديد من التحديات الصعبة والقوية خلال الفترة المقبلة، على المستوى المحلي والقاري.

هذه المواجهات ستحسم بشكل كبير جدا، شكل الفريق الأبيض في المنافسة على قمة الدوري مع منافسيها بيراميدز والأهلي وزد ومودرن فيوتشر من عدمه.

أما على المستوى الإفريقي، ستحدد قادر الزمالك، في خطف بطاقة التأهل للدور التالي من كأس الكونفيدرالية، والتخلص من عقدة الخروج المعتاد والمكرر للفريق من مرحلة المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، على مدار النسخ الأخيرة.

وفيما يلي مواعيد مباريات الزمالك خلال (ديسمبر 2023)

الأحد 3 ديسمبر 2023

سوار الغيني & الزمالك.. التاسعة مساء (ستاد السلام).

الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بالمسابقة القارية، والتي تضم فرق (ساجرادا الأنجولي وأبوسليم الليبي وسوار الغيني).

ويتقاسم الفارس الأبيض قمة المجموعة الثانية مع بطل أنجولا "ساجرادا"، برصيد 3 نقاط لكلاهما، يليهم سوار الغيني وأبوسليم الليبي، بلا رصيد من النقاط.

واستهل الزمالك مشواره في مرحلة المجموعات، بفوز مثله مثل الولادة المتعثرة بهدف نظيف.

الخميس 7 ديسمبر 2023

الزمالك & الاتحاد السكندري.. السابعة مساء (ستاد السلام).

الجولة الثامنة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

ويحتل الزمالك المركز الخامس حاليا، بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 11 نقطة، عقب فوزه بالأمس على مودرن فيوتشر، بهدفين نظيفين.

الأحد 10 ديسمبر 2023

الزمالك & ساجرادا الأنجولي.. السادسة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

الخميس 14 ديسمبر 2023

المصري البورسعيدي & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة التاسعة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

الأربعاء 20 ديسمبر 2023

ساجرادا الأنجولي & الزمالك.. السادسة مساء.

الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

الزمالك ديسمبر 2023 مسابقة دوري نايل مباريات الزمالك خلال ديسمبر 2023 مجموعات دوري ابطال افريقيا مواعيد مباريات الزمالك خلال ديسمبر 2023

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك المقبلة بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

الزمالك يضع شرطًا ماليًا للتعاقد مع مدرب جديد

عاجل| CAF يُخطر الزمالك بتعديل موعد مباراته مع سوار الغينى

دورى نايل: الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية فى شباك فيوتشر

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

دوري الأبطال والسوبر ومونديال الأندية.. مواعيد مباريات الأهلي خلال ديسمبر

هتك عرض طفلتين.. "جنايات القاهرة" تودع حيثيات الحكم على المتحرش بالأطفال في القطامية

محمد الباز: هناك حالة تربص بالانتخابات الرئاسية المقبلة

ملحمة الصحراء.. الرئيس السيسي يرسم مستقبلًا واعدًا لصناعة البترول في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم