ماذا ينتظر الزمالك في ديسمبر 2023 محليا وقاريا؟

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسيرته خلال شهر ديسمبر المقبل 2023، الذي ينطلق غدا الجمعة، بالعديد من التحديات الصعبة والقوية خلال الفترة المقبلة، على المستوى المحلي والقاري.

هذه المواجهات ستحسم بشكل كبير جدا، شكل الفريق الأبيض في المنافسة على قمة الدوري مع منافسيها بيراميدز والأهلي وزد ومودرن فيوتشر من عدمه.

أما على المستوى الإفريقي، ستحدد قادر الزمالك، في خطف بطاقة التأهل للدور التالي من كأس الكونفيدرالية، والتخلص من عقدة الخروج المعتاد والمكرر للفريق من مرحلة المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، على مدار النسخ الأخيرة.

وفيما يلي مواعيد مباريات الزمالك خلال (ديسمبر 2023)

الأحد 3 ديسمبر 2023

سوار الغيني & الزمالك.. التاسعة مساء (ستاد السلام).

الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بالمسابقة القارية، والتي تضم فرق (ساجرادا الأنجولي وأبوسليم الليبي وسوار الغيني).

ويتقاسم الفارس الأبيض قمة المجموعة الثانية مع بطل أنجولا "ساجرادا"، برصيد 3 نقاط لكلاهما، يليهم سوار الغيني وأبوسليم الليبي، بلا رصيد من النقاط.

واستهل الزمالك مشواره في مرحلة المجموعات، بفوز مثله مثل الولادة المتعثرة بهدف نظيف.

الخميس 7 ديسمبر 2023

الزمالك & الاتحاد السكندري.. السابعة مساء (ستاد السلام).

الجولة الثامنة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

ويحتل الزمالك المركز الخامس حاليا، بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 11 نقطة، عقب فوزه بالأمس على مودرن فيوتشر، بهدفين نظيفين.

الأحد 10 ديسمبر 2023

الزمالك & ساجرادا الأنجولي.. السادسة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

الخميس 14 ديسمبر 2023

المصري البورسعيدي & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة التاسعة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

الأربعاء 20 ديسمبر 2023

ساجرادا الأنجولي & الزمالك.. السادسة مساء.

الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).