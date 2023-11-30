الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

واجب وطني.. وكيل "صحة الشيوخ" يدعو المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير

دعا النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، جموع المصريين في الخارج للمشاركة بقوة في ماراثون الانتخابات الرئاسية، قائلا "ان المشاركة في الانتخابات استحقاق وطني ودستوري وتكشف للعالم رهان المصريين جميعا في الداخل والخارج، على استمرار قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرار الأمن والأمان في المجتمع ".

المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجبا وطنيا بنص دستور مصر، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم، كما أن مشاركة المصريين بالخارج بكثافة، ستكون تأكيدا على وطنيتهم وحرصهم علي أمن واستقرار الوطن، للانتقال لمرحلة جديدة وسط تحديات ضخمة على كافة الجهات.

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وشدد  على ضرورة انخراط الجميع في التصويت في السباق الانتخابي الذي من المقرر أن ينطلق بالخارج خلال الساعات القليلة المقبلة، مشددا على أهمية مشاركة المصريين بالخارج  في التصويت في الانتخابات الرئاسية، موضحا انها تأتي مع اضطرابات واسعة بالمنطقة والرئيس السيسي الاجدر على مواصلة قيادته للنجاة بمصر وسط العواصف.

الاستحقاقات الدستورية 

وشدد "خضير" أن، حرص مصر وحرص قيادتها على اجراء الاستحقاقات الدستورية في وقتها تأكيد على الايمان التام بالديمقراطية والتعددية، وأكبر رد على منصات الخارج الخبيثة التي كانت تزعم بتأجيل هذا الاستحقاق.

واختتم النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تصريحه، بأن مؤسسات الدولة واقفة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وإتاحة الفرصة نفسها للجميع للتعبير عن أفكاره وبرامجه بدون أي تضييق، وانجاح الانتخابات الرئاسية القادمة، سيكون ابلغ رد بقوة الدولة المصرية وقوة مؤسساتها ورؤية قيادتها للمستقبل.

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