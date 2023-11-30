أرسنال يحقق انتصار "تاريخي" على لانس الفرنسي بدوري أبطال أوروبا

انتقم نادي أرسنال الإنجليزي من نادي لانس الفرنسي أشد انتقام، إذ أنزل به هزيمة ساحقة بسداسية نظيفة في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال أوروبا على استاد الإمارات في مدينة لندن.

كان أرسنال قد تعرض لخسارة أمام لانس بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثانية على ملعب بوليرت ديليليس في مدينة لانس، وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها أرسنال في دور المجموعات.

لانس يتفوق على أرسنال في المواجهات المباشرة

عموما هذا هو الانتصار الأول الذي يحققه أرسنال على لانس بشكل عام في دوري أبطال أوروبا حيث سبق أن ألتقيا من قبل في موسم 1998 – 1999 أيضا في دور المجموعات تحديدا في المجموعة الخامسة، وتعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في الجولة الأولى أما في الجولة الخامسة فقد انهزم أرسنال على ملعبه بنتيجة هدف دون رد.

في هذا الموسم لم يتمكن لا أرسنال، ولا لانس من عبور دور المجموعات إذ حل لانس وصيفا برصيد 8 نقاط جمعها من انتصارين بنفس النتيجة هدف دون مقابل على نادي باناثينايكوس اليوناني، وأرسنال، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدف لكل منهما مع أرسنال، ودينامو كييف الأوكراني في حين تعرض لخسارتين أمام باناثينايكوس، ودينامو كييف بينما احتل أرسنال المركز الثالث بنفس الرصيد، وحصدها من انتصارين على باناثينايكوس، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدف لمثله مع لانس، ودينامو كييف بينما تلقى هزيمتين على يد دينامو كييف، ولانس.

لم يتأهل لانس بالرغم من احتلاله المركز الثاني لأن البطولة في هذا الموسم كانت تضم 24 ناديا فقط موزعة على 6 مجموعات، وكان أول كل مجموعة فقط يصعد إلى دور الثمانية مع أفضل ناديين فقط استطاعا أن يحتلا المركز الثاني.

أرسنال يحقق انتصاره الأول على لانس ويتأهل إلى دور الـ16

بانتصار أرسنال الأخير الكاسح على لانس حجز أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ16 عن المجموعة متصدرا بـ12 نقطة جناها من 4 انتصارات منها انتصاران على نادي إشبيلية الإسباني بنتيجتي 2 – 1، وهدفين نظيفين في الجولتين الثالثة، والرابعة على الترتيب، وانتصار واحد على كل من نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي بنتيجة كبيرة 4 أهداف دون رد في الجولة الأولى، ولانس فيما تعرض لخسارة واحدة التي كانت أمام لانس.

أي سجل أرسنال في المباريات الخمس 15 هدفا بمعدل تسجيل 3 أهداف في المباراة، وهو معدل مرتفع، وبه هو الأقوى هجوما في دور المجموعات مع ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وهدافه هو اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس بتسجيله 4 أهداف في حين لم تستقبل شباكه سوى 3 أهداف بواقع استقبال 0.6 هدف في كل مباراة، وهو معدل جيد جدا، وبه هو ثاني أقوى دفاع مع ناديي بوروسيا دورتموند الألماني، وبرشلونة الإسباني.

التأهل إلى دور ثمن النهائي ليس جديدا على أرسنال، فهو اعتاد على ذلك منذ موسم 2003 – 2004 أي منذ تطبيق النظام الحالي للبطولة حتى موسم 2016 – 2017 آخر مشاركة له.

لانس يأمل في التحول إلى الدوري الأوروبي

أما لانس بهذه الخسارة القاسية جدا فقد تماما فرصة الصعود إلى دور الـ16 لكن الآن يهمه جدا أن يحافظ على مركزه الثالث حتى يتحول إلى بطولة الدوري الأوروبي، وهذا يتطلب منه ألا ينهزم على يد إشبيلية حين يستضيفه في الجولة السادسة على ملعبة.

كانت المواجهة الأولى بينهما قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل منهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مدينة إشبيلية.