برشلونة يتأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا بفوزه على بورتو

تأهل برشلونة الإسباني إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/2024، وذلك بفوزه على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي “مونتجويك” في الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات.

وسجل الإيراني مهدي طارمي هدفًا لـ بورتو في الدقيقة 27، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وسجل بيبي هدفًا لـ بورتو صحيحًا تلك المرة، في الدقيقة 30، من متابعة لتسديدة جالينو.

ورد برشلونة بهدف التعادل سريعًا، عن طريق البرتغالي جواو كانسيلو في الدقيقة 32، بعد مجهود فردي رائع من الجهة اليسرى.

وتمكن البرتغالي جواو فيليكس من تسجيل الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 57، من متابعة لتمريرة زميله كانسيلو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 12 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة، فيما تجمد رصيد بورتو عند 9 نقاط في المركز الثاني.

تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بالبرتغالي جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيسر.

في حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جوليس كوندي - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو

خط الوسط: فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: رافينيا - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أليخاندرو بالدي - فيران توريس - أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو - أوريول روميو - سيرجي روبيرتو - أسترالاجا - لامين يامال - موسيس كاسادو - كوتشين - فيرمين لوبيز

وكان برشلونة قد انتصر على بورتو في مباراة الجولة الثانية والتي أُقيمت في البرتغال، بهدف دون مقابل.

يُذكر أن برشلونة كان قد تعادل مع رايو فاييكانو بهدف لمثله، مطلع الأسبوع، في بطولة الدوري الإسباني.