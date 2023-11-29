الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري الأبطال: لابورتا يحسم مصير تشافي مع برشلونة بعد التأهل لدور الـ16

خوان لابورتا وتشافي
خوان لابورتا وتشافي

حدّد خوان لابورتا، المدير الفني لفريق برشلونة، مصير مدربه تشافي هيرنانديز بشأن إمكانية رحيله عن صفوف الفريق.

كانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى احتمالية رحيل تشافي عن منصبه، في ظل تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، رغم تأهل الفريق الكتالوني إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وتغلّب برشلونة على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، لينجح الفريق الكتالوني في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة.

لابورتا يتحدث عن مصير تشافي وتأهل برشلونة لدور الـ16 بدوري الأبطال

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي بنادي برشلونة: "تشافي مدرب عظيم، وأنا سعيد للغاية من أجله، إنه يستحق الإشادة".

أضاف: "لقد نجح في التغلّب على بعض المواقف الصعبة، خاصة في ظل إصابة العديد من اللاعبين، والتي كان لها تأثيرًا كبيرًا على برشلونة".

وعن تألق جواو فيليكس وكانسيلو، قال لابورتا: "أشعر بالسعادة من أجلهما، مستواهما مميز وأحب مشاهدتهما خاصة عندما يسجلان الأهداف".

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وبسؤاله عن الأخطاء التحكيمية في الدوري الإسباني، أجاب لابورتا:"كان يجب أن نحصل على ركلتي جزاء أمام رايو فاييكانو، ولكن الحكم لم يمنحنا ذلك".

وتابع "أعتقد أن هذا الموقف لو حدث مع ريال مدريد، كان سيتم تسليط الضوء عليه طوال الأسبوع".

وعن نجاح برشلونة في التأهل للدور الـ16 بدوري الأبطال، قال لابورتا:"سعيد للغاية، كثيرون ينتظرون خسارتنا أمام بورتو، لكن حالفنا الحظ في النهاية".

واختتم لابورتا تصريحاته، مؤكدًا: "ليس من السهل أن تكون لاعبًا في برشلونة؛ لأن عليك القتال ضد أشياء كثيرة تريد إعاقتك".

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