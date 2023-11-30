برلمانية: توجيه السيسى بتطوير المشروعات هدفه توفير حياة كريمة للمواطنين

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ب تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشروعات تنموية واستثمارية تسهم في توطين الصناعات المختلفة، سواء الغذائية أو الثقيلة، لتوفير فرص عمل للشباب والتحول إلى دولة مصدرة بدلًا من مستوردة.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب أن الاهتمام بالمشروعات الوطنية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني يستهدف مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومى.

وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات القومية سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة أو المشروعات المتوسطة والصغيرة، للمساهمة في بناء الدولة والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة بأن تكون مصر دولة مصدرة وليست مستوردة، ما يحقق طفرة كبيرة في الاقتصاد الوطني، ويوفر حياة كريمة للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية.

تعميق التصنيع المحلي

وتابعت أمين سر إعلام النواب أن القيادة السياسية تعمل على تعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية، من خلال تفعيل كل القوانين اللازمة وتقديم الخدمات المالية وغير المالية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي حريص على دعم الشباب في كل المجالات وتوفير فرص عمل جديدة لهم، إضافة إلى تعزيز دورهم في ريادة الأعمال من خلال الوقوف بجانب الشباب أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بتذليل كل العقبات وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج.

مستجدات الوضع الاقتصادي في البلاد

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ووجه فى هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.