نهو 10 مشروعات.. المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ «حياة كريمة» بقرية فارس فى أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين باستمرار الجولات الميدانية للمتابعة الدورية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة)

وتفقد اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد والمشرف العام على وحدة « حياة كريمة »، المشروعات الجارية تنفيذها بقرية فارس بكوم أمبو وتضم ٩ توابع بإجمالي ١٧ألف نسمة.

ورافقه خلالها شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم امبو، سمير رسلان المشرف على تشغيل المجمعات الحكومية، بالإضافة إلى مهندسي الجهاز المركزى للتعمير.

مشروعات حياة كريمة

وقد أوضح اللواء ياسر عبد الشافى أنه خلال الجولة التفقدية متابعة نسب التنفيذ لـ 10 مشروعات تم نهوها بنسبة 100% وبدء التشغيل التجريبى لها، وهى تضم مدارس ومكتب بريد ووحدة طب أسرة، بجانب مشروعات تبطين ترع، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب.

وأشار إلى أنه تم أيضًا تفقد عدد 12 مشروع تراوحت نسب التنفيذ بها ما بين (90 إلى 98% ) وتضم مشروعات إنشاء مجمعات خدمية وزراعية، ومحطة للمعالجة، ولوحة توزيع الكهرباء، وأيضًا إنشاء عدد من العمارات والوحدات السكنية.

وشدد السكرتير العام المساعد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان برفع مستويات العمل لتلافى كافة الملاحظات المرصودة وتذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

وفى سياق آخر، كان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالمهندس محمد العنانى ممثل الشركة المالية والصناعية المصرية، وهى احدى الشركات الرائدة في تصنيع وتسويق الأسمدة وحامض الكبرتيك، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ، وعبير عبد النبى مدير إدارة الإستثمار.

و تناول اللقاء التجهيز والإعداد لإنشاء أكبر مجمع صناعى للأسمدة الفوسفاتية على مساحة 200 فدان شمال مدينة إدفو بتكلفة إستثمارية تتجاوز 3 مليار جنيه، وتوفر 4 ألاف فرصة عمل منها 1000 فرصة عمل دائمة و3 ألاف فرصة عمل غير مباشرة.





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