صحف القاهرة تبرز توجيه الرئيس السيسى بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الخميس، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية وذلك خلال اجتماعه، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس المخابرات العامة، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولى، ووزير المالية، كما تناولت الصحف عددا من أخبار الشأن المحلي.

الرئيس يوجه بتطوير البرامج والمشروعات الوطنية لزيادة معدلات النمو والدخل القومي

فتحت عنوان " الرئيس: تطوير البرامج والمشروعات الوطنية لزيادة معدلات النمو والدخل القومي"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع، الذي عقده الرئيس السيسى، أمس، لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ، البنك المركزي، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية.

وتحت عنوان "السيسي: أهمية التحرك الدولي.. لتسوية القضية الفلسطينية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس وزراء اليابان "فوميو كيشيدا"، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، في ضوء الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وفي الأراضي الفلسطينية.

تهدئة التصعيد في قطاع غزة والضفة

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني حرص على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن كيفية تهدئة التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الرامية لتثبيت الهدنة الجارية، والبناء عليها نحو الوقف الدائم لإطلاق النار.. مشيرة إلى أن الاتصال تطرق إلى الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.

وأعرب رئيس وزراء اليابان، عن تقدير بلاده لدور مصر وجهودها على مختلف المحاور ذات الصلة بالأزمة الراهنة وبتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية التحرك الجاد للمجتمع الدولي نحو التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.

قرينة الرئيس تطمئن على أطفال فلسطين في مستشفى العاصمة الإدارية

وتحت عنوان "قرينة الرئيس تطمئن على أطفال فلسطين في مستشفى العاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن السيدة انتصار السيسي قامت بزيارة مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة للاطمئنان على الأطفال الفلسطينيين الذين يتلقون الرعاية الطبية بها.

وأضافت الصحيفة أن قرينة الرئيس أعربت، في تدوينة أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن شكرها وتقديرها للأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأته من اهتمام ورعاية.

ونقلت الصحيفة عن السيدة انتصار السيسي قولها في تدوينتها: «قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم فى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم، وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكل السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة.

كما ذكرت صحيفة (الأهرام) أن السيدة انتصار السيسي أكدت أن مصر ه الداعم الأول للشعب الفلسطيني في تحقيق حلمه ليعيش في دولته المستقلة بكل حرية وكرامة، موضحة أن ذلك جاء في تدوينة قرينة الرئيس، أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينتها: «فى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نحيى صمود الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن أرضه، ونؤكد أن مصر شعبا وقيادة هي الداعم الأول لحقوق كل فلسطيني؛ ليتحقق حلمه ويعيش في دولته المستقلة بكل حرية وكرامة إنسانية».



وتحت عنوان "انطلاق ماراثون التصويت في الانتخابات الرئاسية مساء اليوم من نيوزيلندا"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه سينطلق مساء اليوم ماراثون الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج حيث تفتح السفارة في نيوزيلاندا أبوابها نظرا لفارق التوقيت بينها وبين مصر وستتمر الانتخابات على مدار 3 أيام ابتداء من 1 وحتى يوم 3 ديسمبر 2023 على أن تغلق لجان الانتخابات أبوابها صباح الأحد المقبل في ولاية لوس أنجلوس نظرا لاختلاف التوقيت أيضا.

تمديد الهدنة والإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "مصر تجدد رفضها تصفية القضية الفلسطينية وتهجير المدنيين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه مع استمرار جهود الوسطاء الدوليين للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، أعلنت حركة حماس استعدادها لتمديد الهدنة السارية مع إسرائيل لأربعة أيام إضافية بعد انتهاء الهدنة السارية حتى صباح اليوم «الخميس»، فيما أكد أعضاء فى المجلس الأمني المصغر بالحكومة الإسرائيلية تأييدهم تمديد الهدنة والإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في الوقت الذي أكد فيه مصدر مقرب من "حماس" أن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة سلمت الصليب الأحمر مساء أمس في خان يونس جنوب قطاع غزة الدفعة السادسة من الرهائن الإسرائيليين في إطار تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقتة.

وأوضح المصدر أن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء بينما نشرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيان أن أسماء 30 أسيرا فلسطينيا.

وأضافت "الأهرام" أنه في غضون ذلك، أكد سامح شكري وزير الخارجية، في كلمته أمس، أمام جلسة مجلس الأمن على المستوى الوزاري حول الوضع في غزة، أن سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي التي رفضها العالم وباعتبارها انتهاكا للقانون الدولي مازالت هدفا لإسرائيل.

وأوضح شكري أن مصر تؤكد مجددا أمام المجلس رفضها الكامل لأي نوايا أو خطط أو محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال نقل الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة عام 1967 وتحذر من تأثير هذا التوجه على السلام في المنطقة بأسرها وتدعو المجتمع الدولي للوقوف بقوة أمام جميع الممارسات التي تؤدي إلى ذلك.

الوقف الدائم وغير المشروط لإطلاق النار

وطالبت فيه مصر بالوقف الدائم وغير المشروط لإطلاق النار فى قطاع غزة حقنا لدماء الأبرياء، وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل كاف ومستدام للتعامل مع المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد اجتماع لحلف شمال الأطلنطي «الناتو» في بروكسل إنه سيسعى إلى تمديد الهدنة في غزة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل.

وفى إطار متصل، دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إلى وقف إنساني كامل لإطلاق النار في غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وشدد المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازارينى، على أن 1٫7 مليون فلسطيني نزحوا إلى نصف مناطق غزة بفعل الحرب الإسرائيلية.

ووصف وايت مدير شئون الأونروا غزة بأنها «أشبه بمدينة أشباح، جميع الشوارع كانت مهجورة، وكان تأثير الغارات الجوية والقصف الشديدين واضحا جدا، وأن الطرق مملوءة بالحفر، أمر يجعل عملية توصيل المساعدات معقدة».