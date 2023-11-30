الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الري" تُنظم ندوات توعية لطلاب المدارس بالإسكندرية حول ترشيد استهلاك المياه

ندوات توعية حول ترشيد
ندوات توعية حول ترشيد المياه

تواصل الإدارة المركزية للتوجيه المائى بوزارة الموارد المائية والري، عقد العديد من الندوات للتوعية بأهمية خطط ترشيد استهلاك المياه في ظل تنامي الإحتياجات السنوية مع ثبات الموارد المتاحة والاعتماد على مياه النيل، وأيضًا حث التلاميذ على ترشيد المياه في المدارس والمساجد والمنازل للحفاظ عليها من الهدر.

ونظم فريق التوعية المائية بوزارة الموارد المائية والري، الخميس، برنامج تدريبي وتوعوي في نطاق محافظة الاسكندرية للمراحل التعليمية المختلفة، حيث تضمنت الفعاليات عقد ندوات توعوية ومحاضرات لنحو 300 طالب وطالبة من عدة مدارس منها مدرسة احمد فتحى سرور، ومدرسة ام المؤمنين الرسمية للغات، وأيضًا مدرسة عصمت عبد المجيد.

تحفيز الطلاب على منع الهدر والتلوث لمصادر المياه

وتضمنت الندوات التوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها وانتهاج السلوكيات الايجابية للحفاظ على المياه، خاصة مع زيادة الاستخدامات في القطاعات المختلفة ومنها مياه الشرب، وأيضًا تحفيز الطلاب على منع الهدر والتلوث لمصادر المياه حفاظًا على الموارد المائية.

كما أكدت ندوات التوعية التى عقدت في مدارس محافظة الإسكندرية الحكومية واللغات، ضرورة محافظة الطلاب بمختلف الممارس على  كل نقطة مياه، لان المياه أساس الحياة ويجب المحافظه عليها من الهدر والتلوث وتوعية باقى أفراد الأسرة بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

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إضافة إلى ذلك، استعرضت الندوات وبرنامج التوعوية، التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المياه في مصر حاليًا، خاصة في ظل محدودية مواردها المائية مقابل زيادة السكان وتنامى الاحتياجات، مع التأكيد على حتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية لثقافة الترشيد في الاستهلاك، وأيضًا توعية الطلاب بالسلوكيات الإيجابية لترشيد استخدام المياه.

ندوات توعية حول ترشيد المياه

وحثت ندوات التوعية طلاب وطالبات المدارس، على انتهاج السلوكيات الإيجابية والابتعاد عن السلوكيات السلبية لدى البعض والمتمثلة في إهدار المياه، إضافة إلى التأكيد على أهمية احترام نعمة الميه وترشيد استخداماتها فى المنازل والمدارس.

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