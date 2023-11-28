الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى: وضع منظومة لتحديد الإحتياجات التدريبية واتخاذها معيار للتقييم عند الترقى

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعًا لمتابعة موقف الأنشطة التدريبية بالوزارة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة من كافة المستويات الوظيفية للإرتقاء بمنظومة العمل وتحقيق مستهدفات الوزارة في خدمة المنتفعين بالوجه الأمثل، واستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التدريبية بالوزارة.

وخلال الاجتماع تم إستعراض الخطة التدريبية لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، والإستراتيجية المقترحة للمركز ( ٢٠٢٣ – ٢٠٣٣ )، وعدد من الملفات الفنية والإدارية والهيكلية الخاصة بالمركز.

وقد وجه الدكتور سويلم، بضرورة تحقيق الترابط بين محاور الإستراتيجية المقترحة لمركز التدريب الإقليمى وخطة الوزارة ٢٠٥٠ ورؤية مصر ٢٠٣٠، بحيث تحقق العملية التدريبية كافة محاور إستراتيجية وخطة عمل الوزارة والدولة المصرية.

لقاءات مباشرة مع قيادات الوزارة والعاملين

كما أكد أيضا،على أهمية وضع منظومة فعالة لتحديد الإحتياجات التدريبية الفعلية لجهات الوزارة المختلفة أخذًا في الإعتبار إحتياجات وأولويات منظومة العمل بالوزارة، بحيث يتم التركيز على عقد دورات تدريبية في مجالات " توزيع المياه - تطهيرات المجارى المائية - تقييم المنشآت المائية - صيانة البوابات – تصميم شبكات الرى الحديث - صيانة محطات الرفع – القياسات المائية - إدارة الأملاك – إجراءات الحجز الإدارى – الرفع المساحى – تحرير محاضر التعديات – التدريب التحويلى للبحارة وسائقى المعدات"، بالإضافة لما يرد من جهات الوزارة المختلفة من طلبات وإحتياحات تدريبية شريطة أن تعكس هذه الطلبات الاحتياجات الفعلية لتحقيق مستهدفات الوزارة، مع قيام مسئولي التدريب بالمركز الاقليمى للتدريب بعمل لقاءات مباشرة مع قيادات الوزارة والعاملين بالوزارة لتحديد أولويات التدريب بكل جهة بشكل فعلى.

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وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين المركز الاقليمى للتدريب وكافة الجهات التي تقدم دورات تدريبية للعاملين بها لتحديد مدى الحاجة لعقد هذه الدورات طبقا للاستراتيجية التدريبية للوزارة، ولمنع تكرار عقد نفس الدورات التدريبية فى أكثر من جهة.

كما أكد الدكتور سويلم أيضًا على أهمية وضع منظومة لتحديد من سيتم تدريبهم بكل جهة طبقًا لإحتياجات العمل الفعلية بهذه الجهة وطبقًا للمهارات الإضافية المطلوب إكتسابها لتعزيز منظومة العمل بالجهة، مع عمل تقييم للمتدربين لتحديد مدى الإستفادة من المشاركة بأى دورة تدريبية، وأن يكون عدد وطبيعة الدورات التدريبية التي تم المشاركة بها هو أحد معايير تقييم العاملين بالوزارة عند الترقى.

الدورات التدريبية المركز الاقليمى للتدريب تقييم العاملين تطهيرات المجارى تقييم العاملين بالوزارة عند الترقى

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