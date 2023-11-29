الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: نتطلع لرؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه والتغيرات المناخية

لقاء وزير الرى
لقاء وزير الرى

إلتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أعضاء السكرتارية التنفيذية لإسبوع القاهرة للمياه و أعضاء اللجنة التنظيمية للإسبوع بحضور المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لإسبوع القاهرة للمياه، لإستعراض ما تحقق من نجاحات خلال "إسبوع القاهرة السادس للمياه" والذى عُقد خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تم استعراض الترتيب لعقد "إسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر إكتوبر من العام المقبل، بالتزامن مع إستضافة مصر لفعاليات "إسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

إسبوع القاهرة السابع للمياه

وتوجه الدكتور سويلم، بالشكر لكافة العاملين بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وخاصة أعضاء السكرتارية التنفيذية واللجنة التنظيمية واللجنة العلمية للإسبوع ولجنة المسابقات على ما بذلوه من مجهودات متميزة والتى تجلت في النجاح الكبير لفعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه"، مؤكدًا على تطلعه لتحقيق الأفضل دائمًا بمجهودات أبناء الوزارة، داعيًا الجميع للاستمرار في بذل هذه المجهودات لإنجاح "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و"إسبوع المياه الأفريقي" المقترح عقده بالتزامن مع إسبوع القاهرة ٢٠٢٤، مع التأكيد على حرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الإسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى.

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وأشار الدكتور سويلم، لأهمية تعزيز محاور "إسبوع القاهرة السابع للمياه" بحيث تشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية"، مع إستمرار السعي لزيادة أعداد المشاركين بالإسبوع من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في مجال المياه من كافة دول العالم، مع الإستمرار في تنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والعمل على توسعته لإستضافة أعداد أكبر من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المياه لعرض إبتكاراتها في مجال المياه.

الجدير بالذكر أن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه إشتملت على عقد ٨ فعاليات رفيعة المستوى و٥ جلسات عامة و٣٦ جلسة فنية وعلمية و١٢ حدث جانبى و٧ ورش عمل و٥ مسابقات و٢ زيارة ميدانية، وذلك بحضور ١٥٠٠ مشارك و٨٠٠ ضيف من ٦٢ دولة ومشاركة ٦٤ منظمة دولية وإقليمية ووطنية و٤٥٠ متحدث و٢٣ عارض بالمعرض المقام على هامش الإسبوع.

كما تم تنظيم مسابقات "شباب المبتكرين في مجال المياه" و"أفضل مشروعات التخرج"، و"أطروحة الثلاث دقائق" و"أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و"الابتكار في إدارة المياه".

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