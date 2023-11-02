الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بحوث الصحراء" يستعرض تجربة مركز التميز خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استعرض مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجربة مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع للمركز، خلال فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه.

واستعرض الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الدور الذي يقوم به مركز التميز والأنشطة والإنجازات التي حققها خلال العشر سنوات الأخيرة، منذ بداية إنشاءه وآلية عمله.

وأكد شوقي، أهمية هذا الملتقى الذي ساهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والباحثين من مختلف الدول، وخروجه بتوصيات هامة على رأسها تعزيز التعاون بين القطاعات المائية والطاقة والتغيرات المناخية، فضلا عن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير لتوفير حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية التكيف مع تغير المناخ.

معهد بحوث التناسليات الحيوانية يطلق قافلة بيطرية

وأطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية، مجانية لدعم صغار مربي الثروة الحيوانية بمحافظة المنيا.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير المعهد، إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل أن تلك القافلة جاءت أيضا بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، برئاسة اللواء ايهاب صابر، ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، فضلا عن معاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

وتابع مدير المعهد أن القافلة جابت جميع قري ونواحي محافظة المنيا  لعلاج ماشية وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربيين، لافتا إلى أن أعمال القافلة شملت اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد ٥٢٤ حالة، كذلك تم الكشف وتقديم العلاج الباطني والتهاب الضرع لـ٦٥٦ وعلاج الطفيليات الدخلية لـ٩٦٣ حالة  وتم عمل ١٣٠ عملية جراحية وتحصين ٢٣٤ بالتحصينات غير سيادية، وجرى تجريع ١١٩٨ من الأغنام، وتم علاج الطفيليات الخارجية ورش ٧٦٩ بعدد إجمالي ٤٤٧٤ حالة صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.

مركز بحوث الصحراء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز التميز المصري مؤتمر اسبوع القاهرة للمياه رئيس مركز بحوث الصحراء

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