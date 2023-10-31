بحوث الصحراء والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة(أكساد) يبحثان سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور نصر الدين العبيد- المدير مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة(أكساد)، والدكتور سيد خليفة- نقيب الزراعيين



وتم مناقشة استمرار أوجه التعاون المستقبلي بين الجهتين وذلك بناءا علي النجاح المثمر الذي حققه التعاون في الفترة الماضية حيث أكد شوقي علي أن مركز بحوث الصحراء علي أتم الاستعداد لاستمرار التعاون لتعزيز خطة تطوير قطاع الزراعة في المناطق الصحراوية، وتوفير مصادر غذائية مستدامة، والنهوض بانتاجيه المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز البرامج التنموية والخطط القومية لاسيما تحت الظروف الصحراوية والمناطق الهامشية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير .



ومن جانبه اعرب الدكتور نصر الدين العبيد عن امتنانه الكامل وتقديره لما يقدمه مركز بحوث الصحراء مع استعداده الكامل لمزيد من الدعم والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، فيما اكد الدكتور السيد خليفة أن من أهداف هذا التعاون تعزيز سبل التعاون بما يخدم قطاع كبير من المزارعين في المناطق الصحراوية .

ويذكر أنه قد أعلن اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأضاف انه خلال الفترة من 20/10/2023 حتى 26/10/2023 تم الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار.

وشمل 88 ألف طن من الذرة بحوالي 31.6 مليون دولار و 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 24.5 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 3.6 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار .