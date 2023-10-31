تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١١٧ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٤ وحتى٣٠ اكتوبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4 طن و804 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات دواجن ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعا مع قيادات المديرية، ومسئولي الارشاد الزراعي والتقاوي بالمحافظة، ومسئولي الهيئة الإنجيلية، لوضع خطة العمل للموسم الشتوي الجديد.

بينما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة المنوفية، قافلة زراعية بالمركز الإرشادي بالسادات، ضمن فعاليات الاسبوع الثالث لخدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان: زراعة القمح في الأراضي القديمة والجديدة وطرق الري، كما كثفت المديرية حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، كما تم ازالة (24) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما تم متابعة زراعات القطن للوقوف على الحالة العامة للزراعات، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، حملات على أسواق بيع وتداول اللحوم حيث تم ضبط 1150 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي: بلبيس ومنيا القمح، تم خلالها المرور على مركزي بيع أدوية بيطرية وتحرير محضرين، وضـبط ١٢٣ عبوة دواء بيطري مخالف، كما تم الاتتهاء من تحصين 106 ألف و808 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات، وترقيم 2188 حيوان، كما شنت ايضا المديرية 16 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 47 محل، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، بدء جني محصول القطن، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة به في المحافظة، حوالي ١٥٤ ألف فدان، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية تعاونية لمحصول القمح.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة عمليات جنى محصول القطن، والمرور على زراعات بنجر السكر، كما تم عقد ثانى الندوات الارشادية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بالمحصول، كما قامت لجنة المكافحة بالمرور لمتابعة أعمال المكافحة الدورية بجنوب بورسعيد، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على حلقة تجميع القطن بناحية تفتيش ثاني وذلك لمتابعة أعمال التوريد والفرز، استعدادا لعرض الأقطان المجمعة بالحلقات للبيع بالمزاد.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لبحث خطة العمل، ومتابعة صرف تقاوي القمح، كما ناقشت خطة عمل منظمة الفاو مع مركز بحوث الصحراء، كما تم إطلاق قافلة زراعية تنموية بنويبع للمرور على المزارع، كما تم المرور على الزراعات بطريق السلام والممشى السياحي بشرم الشيخ وتم فحص النخيل بقطاع شمال نعمة، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المزاد الرابع العلني لمحافظات الصعيد الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج لمحصول القطن بمحافظة الفيوم حيث تراوح ما بين ١٢٠٢٠ الى ١٢٥٤٠ جنيها للقنطار، بمشاركة 14 شركة من شركات تجارة الأقطان حيث سجل أعلى سعر ١٢٥٤٠ جنية للقنطار.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، الاجتماع الشهري لمديري الادارات الزراعية والتعاونية لمناقشة اهم المستجدات، كما تم استقبال ممثلي الفاو، لوضع خطة عمل مشروع تحديث تقنيات الري وتحسين سبل العيش للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بمحافظة أسيوط، كما نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية علاجية مجانية، بوحدة مغاغة، لدعم المربين، كما تم تنفيذ عدد من اللقاءات الارشادية والتوعوية، وتقديم خدمات الفحص والكشف والعلاج واجراء الجراحات بالمجان، كذلك استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، البعثة اليابانية لهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) بغرض وضع الخطوط العريضة لتنفيذ مشروع التعاون الفني بمحافظة سوهاج، والذي يستهدف زيادة دخول صغار المزارعين بمختلف مراكز المحافظة، كما تفقد محافظ الاقصر، يرافقه مدير مديرية الطب البيطري، المجزر الآلي بمدينة القرنة، للتأكيد على سرعة الانتهاء من كافة التنسيقات، تمهيدا لبدء تشغيله.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة