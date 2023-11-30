الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأفادت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

ويتزامن اقتحام قوات الاحتلال، مع انتظار المئات من المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين، الإفراج عن الدفعة السادسة من المعتقلين من سجون الاحتلال من أمام سجن "عوفر" العسكري، ضمن بنود "اتفاق الهدنة".

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